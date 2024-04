Quatre Mossos van cometre ''abús policial'' en una detenció ''de manual''

El fiscal del judici en què quatre mossos d'Esquadra estan acusats de presumptament aturar de manera violenta un jove xilè que es va saltar el confinament a Barcelona ha qualificat l'arrest com un abús policial, mentre que els acusats han defensat la seva actuació i han coincidit a valorar que va ser "de manual".

El judici va començar dilluns a la secció 7 de l'Audiència de Barcelona i ha quedat vist per a sentència aquest dijous, quan ha estat el torn dels interrogatoris a tres dels quatre policies acusats (el primer va declarar dimecres), i tots han defensat que la detenció va estar justificada perquè el jove estava agressiu i han defensat que la van fer de manera reglamentària.

En canvi, les acusacions demanen penes de fins a 15 anys de presó per un presumpte delicte contra la integritat moral, detenció il·legal, lesions per cops durant l'arrest i falsedat documental a l'atestat que els policies van redactar en detenir el jove per descomptat atemptat als agents, una denúncia que va derivar en una causa judicial que va ser arxivada quan va arribar al jutjat el vídeo de la detenció, que va gravar una veïna des del balcó.

Els acusats han rebutjat respondre preguntes sobre aquest vídeo, que qualifiquen de manipulat i les defenses intenten anul·lar com a prova, i han coincidit que calia aturar el jove perquè suposadament estava agressiu i consideraven que podia encoratjar altres persones que, passat el toc de queda de les 22 hores, estaven a la plaça del Pes de la Palla, al Raval, la nit del 13 de novembre del 2020.

Reducció "molt ben executada"

Han donat explicacions sobre les tècniques policials i claus d'arts marcials que suposadament van fer servir per tirar el jove a terra, emmanillar-lo, ficar-lo en un cotxe policial i portar-lo a comissaria, cosa que segons el cap "va ser una reducció molt ben executada".

El caporal ha defensat que si ho van immobilitzar entre quatre policies va ser per emmanillar-lo sense fer-li mal: "Si ho he de fer jo sol, això es converteix en una baralla, és de lògica pura", i també ha negat que el copegés i en canvi ha justificat que el soroll que se sent al vídeo era, segons ell, un copet a l'aire per indicar als joves que espavilessin.

"No ens poden demanar aquest nivell d'exquisidesa. Òbviament ho vam fer amb el menor perjudici per a ell", ha retret el policia davant l'escrutini a la seva intervenció.

Un altre mosso que ha declarat ha explicat que aquell mateix dia es va estrenar com a formador d'ordre públic: "El meu objectiu no és provocar dolor, el meu objectiu és contenir aquesta persona en una zona alta per provocar el mínim dolor possible", ha assegurat en explicar que va immobilitzar el jove pressionant-li les cames amb la porra, i ha negat que l'estrenyés els turmells per fer-li més mal.

El tercer policia que ha declarat aquest dijous, que va ajudar al cap a reduir el jove immobilitzant-li les cames, ha coincidit amb el seu superior en afirmar que va veure "una reducció tal com diu el protocol".

Tots quatre han utilitzat el darrer torn de paraula per insistir que la seva actuació va ser correcta, un ha afirmat que se senten "desemparats" quan es publiquen vídeos d'actuacions policials ia dos se'ls ha trencat la veu en esmentar la possibilitat de perdre la feina com a policies si són condemnats.

Les acusacions demanen 7 i 15 anys

La versió dels acusats dista de què mantenen les acusacions, que remarquen que el jove va perdre tres dents a causa dels cops durant la detenció.

En el tràmit de conclusions finals, el fiscal ha rebaixat un any la petició de condemna que fa per a tots quatre, passant dels vuit anys i mig de presó que reclamava a l'inici del judici a set anys i mig perquè ha rebaixat un any la pena que exigeix pel delicte de lesions.

El fiscal ha demanat al tribunal que estipuli una indemnització de 2.200 euros al jove per les lesions i que els quatre policies també paguin entre tots els costos de la reconstrucció de les dents que se li van trencar al noi.

Per part seva, l'acusació particular i la popular que exerceix Irídia exigeixen una pena de 15 anys per a cada policia, mentre que les defenses han insistit en l'absolució.