Investigació en marxa després de trobar el cadàver d'un turista a Magaluf

per Redacció CatalunyaPress

La Guàrdia Civil de Calvià està investigant la mort d'un turista el cadàver del qual ha aparegut aquest dilluns a la matinada 1 de juliol a la via pública de Magaluf, concretament, al carrer Martín Ros García, a prop d'un hotel de la zona.

Segons ha avançat el diari Última Hora i ha pogut confirmar Europa Press , els fets van passar al voltant de les 4.30 de la matinada, moment en què es va traslladar una ambulància i una patrulla per intentar reanimar l'home, un home amb passaport irlandès i de 45 anys, si bé no van poder fer res per salvar la vida.

A l'espera dels resultats de l'autòpsia, fonts de l'Institut Armat han avançat que no hi ha cap indici que apunti a una mort violenta d'aquesta persona. L'autòpsia se us ha de practicar a l'Institut de Medicina Legal de Palma.

A prop de l'epicentre turístic de la localitat

El carrer Martín Ros García és una de les properes a Punta Ballena, el principal epicentre d'oci nocturn d'aquesta conegudíssima localitat de l'illa de Mallorca.

Els turistes, procedents principalment de les illes britàniques i també d'Alemanya, acostumen a triar aquesta destinació de festa.

El municipi vol turisme de més qualitat

Durant la primavera, a finals d'abril, des del govern municipal del popular Juan Antonio Amengual es va explicitar la voluntat de canviar la percepció que té aquesta localitat de la costa mallorquina, i en particular la zona de Magaluf.

"La nostra voluntat és que l'oci nocturn complementi el diürn i l'inrevés", va assegurar el primer edil de Calvià en declaracions a El Confidencial .

Per a aquest canvi d'imatge (pel qual és clau el suport del sector hoteler), encara queden molts passos per fer. Des del Consistori es busca recolzar aquesta iniciativa millorant infraestructures, com els prop de 5 milions d'euros que s'invertiran els mesos d'hivern a l'ampliació de la zona. "La inversió privada i pública han d'estar alineades", va afegir Amengual.

Entre les cadenes hoteleres que han apostat per renovar la zona o que han contribuït a aquest canvi hi ha Meliá, Fergus i Zafiro.