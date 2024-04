Rescatada una dona amb hipotèrmia de la badia de Santander

per Pau Arriaga Pérez

Una dona de 28 anys amb símptomes d'hipotèrmia ha estat rescatada per la Policia Nacional a la badia de Santander. Es trobava al mar, agafada a una escala vertical propera al monument als Raquers a la zona del Passeig Pereda de la capital.

Al voltant de les 15.20 de diumenge passat 7 d'abril, la Policia va rebre una trucada perquè una dona s'havia introduït a l'aigua i no responia a les trucades ni de la persona que va avisar ni d'altres ciutadans.

Agents del Grup d'Atenció al Ciutadà (GAC) s'han desplaçat al lloc. La dona tampoc responia a les trucades i van observar que presentava símptomes de possible hipotèrmia.

Davant d'aquest fet, es van treure les armilles antibales i els cinturons de treball per si calgués fer un rescat d'emergència i entrar a l'aigua, alhora que intentaven dialogar amb la víctima, amb resultat negatiu. Com continuava sense respondre a estímuls, els policies van utilitzar el kit de rescat aquàtic per intentar assegurar la dona.