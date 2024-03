Rescaten víctima de tràfic desaparegut durant 7 anys després de sentir els seus crits

Una presumpta víctima de tràfic que havia estat desapareguda durant set anys va ser rescatada aquesta setmana, després que els seus crits punyents portessin la policia a un motel a Michigan.

La dona, desapareguda des del 2017, va trucar a un dels seus pares per part de la seva mare i els va dir que la tenien retinguda contra la seva voluntat en un motel a Inkster, va informar dijous la Policia Estatal de Michigan.

Tot i que no tenien una ubicació exacta, els agents van determinar que la víctima estava sent retinguda al Motel Evergreen, una suposició que es va confirmar quan van arribar a la propietat. "La van descriure com un plor, un tipus de crit que els va atraure a aquesta àrea específica", va dir el tinent de la Policia Estatal de Michigan, Mike Shaw, a WXYZ.

Els oficials van irrompre a l'habitació, on van trobar la dona sola. La dona, ara als 30 anys, no presentava danys físics, però l'habitació contenia drogues i una arma.

Va ser portada d'urgència al'hospital i està rebent assessorament, segons la policia. La víctima també ha estat reunida amb la família.

La policia no va oferir més detalls sobre la seva desaparició i manté la identitat en secret. Tot i això, els detectius de tràfic de persones estan involucrats en el cas de persona desapareguda.

"A veure què segueix, oi?... entrevistar-la si va passar un delicte com el tràfic de persones o si és una situació de violència domèstica o és diferent", va dir Shaw.

"No vull fer servir la paraula segrest com si algú l'hagués agafat i l'hagués portat a aquest lloc. Pot haver començat com una relació que es converteix a ser retinguda contra la seva voluntat i ser traficada". S'ha identificat un sospitós, però encara no han arrestat ningú.

Inkster és un suburbi de Detroit, amb una població d'aproximadament 25.700 habitants.