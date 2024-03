Roben 3.000 euros a una dona de Lleida fent-se passar per la seva filla per Whatsapp

per J.C. Meneses Montserrat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament estafar 2.850 euros una dona veïna de Lleida fent-se passar per la seva filla per Whatsapp.

L'home presumptament va enviar un missatge a la dona dient-li que tenia el mòbil trencat, estava amb problemes greus i necessitava una transferència urgent, informen els Mossos en un comunicat aquest divendres.

La dona va fer la transferència creient que era la seva filla, amb qui no podia contactar d'una altra manera perquè vivia a l'estranger, i quan finalment va poder parlar amb ella es va adonar de l'engany.

Per això, va presentar denúncia el 24 de febrer a la comissaria de Mossos per un presumpte delicte d'estafa, i la policia va obrir una investigació sobre això.

Dijous, els investigadors van trobar i van detenir a Sant Hilari Sacalm (Girona) el sospitós, un home de 21 anys.