Un sacerdot mossega una dona després de negar-se a rebre la comunió

Un sacerdot va ser arrestat després de suposadament mossegar una dona durant la comunió en una església del centre de Florida, Estats Units.

Oficials del Departament de Policia de St. Cloud a Florida van arrestar un sacerdot, identificat com el Pare Fidel, després que suposadament tingués un altercat amb una dona durant la missa, segons els mitjans de notícies locals WFTV, WKMG-TV i WDBO. Segons afirmen, la policia ha instat que Fidel sigui acusat d'agressió.

L'incident va passar a l'església catòlica de Sant Tomàs d'Aquino al voltant de la 1:20 pm hora local, segons una declaració jurada obtinguda per WKMG-TV. La policia va dir que la dona havia assistit a missa per participar en la comunió de la seva neboda, però quan va pujar a rebre el pa, el sacerdot suposadament es va negar a donar-li-ho al·legant que no havia completat els passos necessaris per aconseguir-ho.

Tot i això, la dona li va dir al sacerdot que ho havia fet i que “ara era acceptada per Déu”. Aleshores, el religiós va canviar completament, molestant-se i intentant ficar-li el pa que abans li havia negat a la boca, segons la declaració jurada obtinguda per WKMG-TV. Després, la dona va intentar agafar un altre tros a la mà, quan suposadament ell la va agafar i li va mossegar el braç, segons el mig.

"Ell va intentar ficar-s'ho a la boca amb força, però ella va retrocedir", va dir un testimoni a la policia, segons WFTV. "Ella va dir que no, no facis això i va ser llavors quan ell es va tornar boig", va assegurar el testimoni.

A les imatges de la càmera corporal de la policia obtingudes pels mitjans, Fidel va dir a la policia que la dona havia anat a una missa més d'hora però no entenia el procés de la comunió, i li va dir quins passos havia de seguir abans. de poder fer-ho, però ho va fer.

“'No t'estic jutjant. Et pregunto: 'Et vas confessar després de Missa?' Si no et vas confessar, no et puc donar la comunió”, recorda haver-li dit.

“La vaig mossegar. No ho nego. M'estava defensant a mi mateix i al sagrament”, se'l pot veure dient també. El sacerdot va dir que va actuar en defensa pròpia després de negar-li la comunió ja que ella el va empènyer i va intentar treure-li la safata de pa de les mans.

El jutge determinarà si Fidel serà acusat d'agressió, segons WKMG-TV.