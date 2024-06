Salvament defensa que Galícia té ''lliçons apreses'' pel chapapote

per Gabriel Izcovich

El director general de la Marina Mercant i president de Salvament Marítim, Gustavo Santana, ha defensat que tant l'administració marítima com l'armador van actuar de manera "correcta" a la crisi dels pellets viscuda a Galícia a principis d'aquest any, reivindicant que la Comunitat té "lliçons apreses" després del Prestige i el chapapote ocorregut a la costa gallega.

En una entrevista concedida a Europa Press, en el marc de la presentació a Baiona (Pontevedra) de la Campanya d'Estiu de Seguretat a la Nàutica d'Esbarjo, Santana ha posat en valor el treball de l'organisme durant l'incident amb els pellets, subratllant que es van aplicar les directrius de l'Organització Marítima Internacional (OMI), que recomanava l'actuació a costa, ja que és "molt difícil" cercar aquest tipus de materials al mar.

Tot i això, ha destacat que Salvament Marítim va realitzar vols per intentar detectar els pellets des de l'aire, amb una coordinació interna "excel·lent". Preguntat pel conflicte entre Xunta i Govern sobre quant va trigar l'Executiu central a donar avís a l'Administració autonòmica, ell ha insistit que la Xunta "no pot dir que no conegués en aquell moment" el problema, ja que també va alertar de l'assumpte.

"Però bé, l'episodi ja va passar. S'està fent una reclamació de danys a l'armador. Ells mateixos van instar la recollida a costa i, dins d'un incident que mai ve de gust que passi, s'ha actuat per part de l'armador i de l'administració marítima de manera correcta", ha sentenciat.

Tot i que ha reivindicat que "no va ser el mateix" el que va passar amb els pellets a la tragèdia del Prestige, Santana ha posat en valor que després de l'enfonsament del petrolier a les costes gallegues es van adoptar moltes mesures de seguretat per intentar evitar que passi alguna cosa així . Entre elles, prohibir els petroliers de casc senzill.

"És cert que s'ha incrementat el trànsit marítim, però no és menys cert que a partir d'aquesta tragèdia, el sistema de control i reordenació de trànsit i la vigilància que portem des de terra d'aquestes rutes s'ha incrementat moltíssim", ha afegit durant la conversa amb Europa Press a la Muntanya Reial Club Nàutic de Baiona. Així, ha assegurat que es tenen les "lliçons apreses" del que va passar fa més de 20 anys i actualment se segueixen posant en aplicació.

Pitantxo

Un altre dels temes tractats durant l'entrevista va ser el naufragi del pesquer gallec 'Villa de Pitanxo', que va acabar amb la vida de 21 dels 24 mariners a bord. Gustavo Santana ha recordat que el mar és un mitjà "hostil", però ha destacat que després d'aquest enfonsament s'ha dut a terme una investigació per saber quin tipus de mesures cal implementar per evitar esdeveniments d'aquest tipus.

Ell ha insistit que cada vegada que passa una desgràcia així es revisen els aspectes de seguretat i es busquen millores contínues, indicant que a l'apartat de seguretat "mai s'arribarà a la cimera". "No es podran evitar mai el 100% dels incidents", ha postil·lat.

Sobre la investigació judicial iniciada després del naufragi, només ha dit que la seva Direcció General ofereix la seva "màxima col·laboració" per intentar que una cosa així no torni a passar. "La veritat és que ho lamento molt", ha sentenciat.

Tot i això, ha animat els joves a apostar pel sector del mar com a mitjà de vida. "És un sector dur, però de futur", ha dit. Al respecte, ha parlat de l'Estratègia Marítima Espanyola presentada les últimes setmanes de cara 2050, la qual compta amb set eixos, incloent-hi la Sostenibilitat o el Foment de les Vocacions.

Segons Santana, per això darrer cal incloure també a l'equació el Ministeri d'Educació, ja que l'Estratègia Marina no és únicament de Transports, sinó que engloba tot el Govern.

També és important incorporar més dones al sector marítim i fomentar les vocacions a través de les associacions vinculades a aquesta indústria, tal com ha dit. A més, ha posat el focus a la nàutica d'esbarjo, "perquè moltes vegades és el primer contacte amb el mar" de les persones. "És un sector dur, però de futur, i on no falta feina", ha reivindicat.

Pateres canàries

Entre altres temes, Gustavo Santana també ha parlat de la "preocupant" situació que viu Canàries, amb l'arribada de centenars d'immigrants a desenes de pasteres les últimes setmanes i mesos.

Després d'agrair la tasca dels operaris de Salvament Marítim a la zona, ha dit que hi ha el 20% del personal d'aquest organisme, amb multitud de mitjans desplaçats, incloent-hi les cinc patrulleres Guardamars de què disposen, a més d'entre 10 i 15 llanxes d'intervenció ràpida Salvamars, dos avions, un helicòpter i dos remolcadors.

El responsable de Salvament ha indicat que entre les seves competències hi ha el deure d'auxili al mar. Un cop a terra, és el Ministeri d'Interior, a través de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que custodia els migrants.

Tot i això, el seu organisme ha de cooperar amb altres institucions com la Guàrdia Civil o la Creu Roja, que ajuden en les intervencions. "Estem sincronitzats i mantenim reunions periòdiques. Especialment a la zona de les Canàries", ha sentenciat.