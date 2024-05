Un segrest destapa un hub logístic de marihuana a Lleida

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un hub logístic de marihuana a Lleida arran d'una investigació per un segrest al gener derivat d'un narcoassalt en una de les naus que gestionava una organització criminal.

En un comunicat aquest dijous, la policia catalana ha explicat que aquest dimarts van detenir cinc homes i tres dones, d'entre 24 i 51 anys, a qui els atribueixen delictes contra la salut pública, organització criminal, segrest, lesions i robatori violent. van intervenir durant la investigació 393 quilos de marihuana, el destí de la qual era Alemanya, França, Itàlia i Romania.

Els agents van fer 12 entrades i registres a Lleida, Vilanova de la Barca, Rosselló i La Roca del Vallès (Barcelona), i van trobar 3.000 euros en efectiu, 650 dòlars, sis vehicles que utilitzava l'organització i dues armes, entre d'altres.

Així va ser el segrest

La investigació es va iniciar el 25 de gener arran de la denúncia pel segrest d'una persona que va ser assaltada a la via pública al centre de Lleida, i la víctima va ser retinguda durant dos dies, va rebre agressions físiques i amenaces --algunes d'elles amb arma de foc-- i va ser traslladada en almenys dues ocasions a diferents naus industrials gestionades pels segrestadors.

Després de la investigació, els agents van determinar que el motiu del segrest era que, dos dies abans, els segrestadors estaven en una de les naus industrials ocupades on cultivaven i preparaven marihuana per a la seva distribució al mercat il·lícit quan un grup de persones va assaltar la nau i es va emportar la marihuana que tenien preparada per a la venda.

El grup encarregat de l'emmagatzematge i la distribució de la marihuana va sospitar dels empleats que treballaven a la nau on es guardava la droga, "culpant-los d'haver facilitat la informació al grup que va cometre l'assalt", i van triar un home que van acusar de deslleial , motiu pel qual el van segrestar.

A canvi del seu alliberament, exigien la restitució del valor econòmic de la droga sostreta, uns 200.000 euros, i en cas de no pagar, el van amenaçar de matar-lo.

Per donar credibilitat a les seves amenaces, van sotmetre la víctima a nombroses agressions físiques i van enviar al seu entorn proper imatges de l'home lligat de mans i amb signes clars de les lesions.

Després de dos dies de captiveri, els segrestadors el van alliberar amb el compromís que aconseguiria informació sobre el parador d'un tercer a qui culpaven d'haver organitzat l'assalt i el robatori posterior de marihuana, i els dies posteriors van amenaçar la víctima perquè no denunciés .

Gestionaven almenys quatre naus industrials

Els detinguts gestionaven un hub de marihuana a Lleida, que gestionava almenys quatre naus industrials ocupades, i que operaven a través de cinc empreses de logística, aparentment legals.

Els detinguts ficaven la marihuana en paquets aparentment legals i la carregaven en camions llogats amb persones subcontractades, que no formaven part del grup criminal.

Els transportistes portaven un geolocalitzador i eren acompanyats de membres de l'organització, que s'encarregaven de fer les transaccions als països de destinació.

A més, el grup criminal va desenvolupar mecanismes per falsificar la documentació de la càrrega i els segells que donaven veracitat als paquets per si algun policia aturés el carregament.