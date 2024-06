Segresten l'exfutbolista Roberto Baggio mentre es jugava l'Itàlia-Espanya

Un grup de persones armades va assaltar dijous a la nit l'habitatge del futbolista Roberto Baggio quan aquest veia el partit de l'Eurocopa que enfrontava Espanya i Itàlia, en un atac que es va saldar amb l'antic esportista ferit i amb un robatori del qual no ha transcendit quantia.

Almenys cinc persones van irrompre a la vivenda de Baggio, situada a la localitat d'Altavilla Vicentina i apartada d'altres zones residencials.

L'exfutbolista era a l'interior amb la seva família i va intentar contenir els assaltants, en un incident que es va allargar durant 40 minuts. A Beggio li van donar un cop al front amb la culata d'una pistola i després el van tancar amb la família en una habitació mentre els criminals robaven a l'interior de la casa. Algunes de les coses que es van emportar van ser rellotges, joies, i diners.

Quan l'exfutbolista va sentir que els lladres se n'anaven del domicili, va sortir de l'habitació i va trucar a la policia, qui ara està analitzant les imatges registrades a les càmeres de seguretat.

Les forces de seguretat han obert una investigació i han registrat la finca a la recerca de proves, analitzant per exemple les imatges de les càmeres de seguretat, informa l'agència AdnKronos.

Baggio va ser traslladat a l'hospital d'Arzignano, on se li van posar punts de sutura al front pel cop rebut amb la culata de la pistola. La resta de la família no va rebre cap ferida.

El mateix Baggio ha intentat tranquil·litzar els seus seguidors amb un vídeo en què agraeix el suport rebut les últimes hores.

Roberto Baggio és un exfutbolista italià, conegut per la seva habilitat tècnica, creativitat i precisió en el tir lliure. Nascut el 1967, Baggio va destacar en clubs com Fiorentina, Juventus i AC Milan, guanyant múltiples títols de lliga i copes nacionals. Va ser Pilota d'Or el 1993 i és recordat per la seva actuació al Mundial del 1994, on va portar Itàlia a la final, encara que va fallar un penal decisiu. El seu sobrenom, "Il Divin Codino" (El Diví de la Cua de Cavall), reflecteix el seu estil distintiu i llegat al futbol.