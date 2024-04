S'enfronta a 24 anys de presó per publicar contingut sexual de les exparelles

L'Audiència Provincial d'Ourense jutja aquest dijous un home acusat de publicar a Internet vídeos de contingut sexual de dues exparelles, dues treballadores d'una empresa i d'una menor d'edat, a qui va enganyar, i s'enfronta a 24 anys presó.

Segons es recull a l'escrit fiscal, com a conseqüència d'una investigació duta a terme per la UCO, es va descobrir que l'home tenia a casa seva divers material informàtic, que un cop analitzat es va veure que entre l'abril i el maig del 2020 era titular i usuari d'una plataforma associada a dos correus electrònics, des dels quals va compartir imatges i vídeos de contingut sexual d'una exparella.

Les imatges "havien estat obtingudes sense coneixement" d'aquesta persona i havien estat "distribuïts sense la seva autorització en ignorar-ne l'existència". Segons l'escrit, es tracta de captures de pantalla de videotrucades d'una aplicació i vídeos enregistrats mentre mantenien relacions sexuals, així com fotos de parts íntimes.

Els dos comptes de correu esmentats i vinculats al compte de la plataforma sumaven en total 182 arxius amb 1.464 visualitzacions, realitzats entre l'11 d'abril i el 29 de maig del 2020.

A més, van descobrir que en les mateixes dates l'acusat també va compartir a la plataforma imatges i vídeos de contingut sexual de la seva exdona. Aquestes imatges també s'haurien obtingut sense coneixement d'aquesta i haurien estat distribuïdes sense autorització. En aquest cas, es tracta d'imatges "captades amb una càmera oculta instal·lada al bany de la víctima", fotos fetes directament a la víctima "nua o en pràctiques sexuals" i fotos de parts íntimes.

Els comptes de correus vinculats al compte de la plataforma sumaven 278 fitxers amb 4.144 visualitzacions, realitzades en les mateixes dates que les anteriors.

A més, el Ministeri Públic assenyala que l'acusat, en una data no determinada però en tot cas entre l'any 2012 i el 2016, va instal·lar una càmera oculta als banys d'una empresa situada a Ourense "per descobrir la intimitat de les treballadores". Com a conseqüència d'això va gravar dues dones. Emmagatzemava aquestes imatges en un disc extern de dos terabytes que van trobar al seu domicili després del registre.

Menor d'edat

Així mateix, "per tal de satisfer els seus instints sexuals més baixos i injuriats" el febrer del 2019, explica l'escrit fiscal, l'home es va posar en contacte per la xarxa social Instagram i per correu electrònic amb una menor d'edat, "amb ple coneixement de l'edat de la mateixa", fent-se passar per una jove veneçolana de 19 anys resident als Estats Units i Panamà.

L'escrit descriu que l'acusat es va anar guanyant la seva amistat fins al punt que la menor "pensava que tenien una relació sentimental", mantenint converses per aquests mitjans amb un número de WhatsApp.

L'acusat va arribar a enviar-li 46 arxius multimèdia a onze correus electrònics, en què "a més de proposicions de contingut sexual" hi havia imatges on es veia el tors nu d'una altra jove, vídeos amb penetracions i masturbacions amb l'objecte, segons la Fiscalia, " que la menor també li enviés fotos nua o de contingut sexual, cosa que va aconseguir que li enviés".

L'home que s'asseurà a la banqueta va compartir amb 177 persones a través de Telegram tres vídeos i 140 imatges relacionades amb la menor, que prèviament ella li havia enviat. Al mateix grup de Telegram ell va arribar a sol·licitar que algú enviés un àudio amb veu de dona "per enganyar la menor al dubtar la mateixa de si era o no una dona".

Delictes

Així doncs, el Ministeri Públic li imputa delictes continuats de descobriment i revelació de secrets per la difusió d'imatges i vídeo de contingut sexual de les seves exparelles i de dues treballadores, de manera que demana cinc anys de presó per a cadascun dels casos. D'altra banda, demana nou anys de presó per un delicte de distribució de pornografia infantil i un delicte d'exhibicionisme per sol·licitar, enviar i compartir imatges de la menor.

En total, s'enfronta a 24 anys de presó i haurà de fer front a una indemnització de 4.000 euros a cadascuna de les exparelles, 1.500 euros a cadascuna de les treballadores i 12.000 euros a la menor pels danys causats.