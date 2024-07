SPMN-CSIC va detectar un possible míssil balístic sobre Catalunya i València aquest divendres

per Redacció CatalunyaPress

La Xarxa de Recerca Bòlids i Meteorits (SPMN) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha detectat un "bòlid artificial" sobrevolant Catalunya i el País Valencià des de França cap a les 22.59 de divendres, i no descarta que fos un míssil balístic.

Col·laboradors de la xarxa han compartit vídeos en què s'observa un objecte, que, després de partir de França, "va sobrevolar Girona i Barcelona per endinsar-se al Mar Balear i acabar el seu recorregut al Sud de la Comunitat Valenciana", han informat en una publicació a X recollida per Europa Press.

"Estudiant-la des d'Institute of Space Sciences (ICE-CSIC) per conèixer origen, ens vam decantar per un míssil balístic", afegeix el missatge.

Els míssils balístics

Els míssils balístics són projectils de llarg abast que es fan servir tant amb finalitats militars com civils. Aquests míssils segueixen una trajectòria balística, és a dir, són llançats cap a l'aire i es mouen sota la influència de la gravetat i la resistència de l'aire fins a assolir el seu objectiu.

Els míssils balístics poden portar una varietat de càrregues útils, com ara explosius, ogives nuclears, convencionals o químiques, i són capaços d'impactar objectius a terra, mar o aire. El disseny i la tecnologia varien depenent de la seva funció específica, però generalment consisteixen en una secció de propulsió que impulsa el míssil fora de l'atmosfera terrestre, seguida d'una fase balística on el míssil segueix una trajectòria parabòlica cap al seu objectiu.