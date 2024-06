Tallada la A-2 a Collbató pel xoc d'un camió i una grua

per Redacció CatalunyaPress

La circulació de vehicles a la carretera A-2 a Collbató (Barcelona) ha estat tallada aquest divendres a la tarda en direcció Barcelona després del xoc d'un camió i una grua, informen els Bombers de la Generalitat en un apunt a 'X' recollit per Catalunya Press.

Els bombers han excarcerat una persona ferida que ha quedat atrapada a la grua i que ha estat atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

S'ha desviat el trànsit pel lateral de l'A-2 i, a les 19.30 hores, hi ha quatre quilòmetres de retencions des del Bruc (Barcelona).

Detingut un camioner a Tarragona que multiplicava per 7 la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un camioner a Tarragona que transportava "matèries perilloses" i que ha multiplicat per 7 la taxa d'alcohol permesa a conductors professionals.

En una publicació a 'X' recollida per Catalunya Press, els Mossos han explicat que el detingut ha donat 1.03 mg/l a la prova d'alcoholèmia, per la qual cosa ha estat arrestat.

El detingut transportava "matèries perilloses" per descarregar-les al Complex Industrial de Tarragona, però el vigilant de seguretat l'ha parat per anar begut.

Mor un conductor al sortir de la T-321 a Vilanova d'Escornalbou

El conductor d'un cotxe, de 73 anys, ha mort aquest divendres en un accident al sortir de la carretera T-321 a Vilanova d'Escornalbou (Tarragona) i, com a conseqüència, el turisme s'ha incendiat. Els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar la vida de l'home.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa en un comunicat que els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 10.53.

A l'accident han treballat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), mentre la via seguia tallada totalment cap a les 12.40.