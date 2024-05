Tallen una fuita de gas registrada a prop de l'estadi Santiago Bernabéu

Els tècnics han tallat la fuita de gas registrada aquest 21 de maig al matí en unes obres de l'exterior de l'estadi Santiago Bernabéu i que ha obligat a tallar el pas de vehicles pel Passeig de la Castellana entre Nuevos Ministerios i Plaza de Castilla, ha informat Emergències Madrid.

La fuita de gas pel trencament d'una canonada també ha provocat que els trens de la Línia 10 de Metro de Madrid no efectuessin parada a l'estació de Bernabéu a petició dels Bombers de l'Ajuntament de Madrid. Els serveis d'emergències estan treballant a la zona.

Com a conseqüència d'aquest incident, el servei a L10 de Metro (Hospital Infanta Sofia-Porta del Sud) ha estat interromput durant una mica menys de mitja hora (des de les 9.55 fins a les 10.16 hores) entre les estacions de Cuzco i Nuevos Ministerios, segons han apuntat a Europa Press fonts del suburbà.

El trencament de la canonada ha obligat a tallar el Passeig de la Castellana per a vehicles entre Nuevos Ministerios i Plaza de Castilla i voltants.

A més a més, s'ha tallat el pas a persones entre Cuzco i Lima. Bombers manté la zona segura fins que els tècnics tallin la fugida. Samur-Protecció Civil es troba desplegat en preventiu.

Què cal fer davant d'una fuita de gas?

Les fuites de gas són molt perilloses si no es detecten a temps i poden tenir conseqüències fatals que van des d'un incendi fins a morts per intoxicació.

Si ocorren en un espai tancat, com un domicili, el primer que has de fer davant d'una fuita de gas és tancar la clau de pas i, en cas d'haver ocasionat danys més grans, posar-te en contacte amb el teu assessor d'assegurança per revisar la cobertura de la teva assegurança de llar davant de situacions com aquesta. Un cop tancada la clau de pas, cerca la manera de ventilar la cuina i la casa en general, de manera que el gas es dissipi i doni pas a l'aire fresc i net.

Si la fugida ha estat de gas butà, assegura't de ventilar les zones més properes al pis, ja que és més pesat que l'aire i tendeix a baixar. Si la fugida és de gas natural, la ventilació ha d'anar orientada cap a les zones més altes de la casa, ja que és molt més lleugera i tendeix a pujar.

No encengueu cap interruptor o electrodomèstics elèctrics mentre el lloc s'estigui ventilant, molt menys espelmes o encens, per dissipar l'olor de gas. Cal evitar tant sí com no que alguna espurna pugui generar un incendi o una explosió que deixi danys irreparables.

Posa't en contacte immediatament amb la teva companyia de gas, fes-los saber què ha passat i sol·licita ajuda si ho consideres necessari. Depenent de la magnitud de la fugida i si l'accident es va deure a un dany intern, poden enviar-te a un especialista que identifiqui el problema i repari les instal·lacions.