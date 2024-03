Tarragona activa l'alerta per l'estat del mar

La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona activarà dissabte a mitjanit el Pla d'Actuació Municipal (Pam) en fase d'alerta pel mal estat del mar i el fort onatge, informa en un comunicat.

Ha demanat a la població no banyar-se ni quedar-se a la platja, respectar els senyals de perill, evitar activitats recreatives i professionals al mar, i no anar a punts del litoral afectats per l'onatge fort ni on les onades trenquin amb força.

L'Ajuntament ha recordat que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu onades superiors a 2,5 metres a gairebé tot el litoral català, sobretot des de mitjanit fins a les 6.00 de diumenge, encara que pot durar tot el dia.