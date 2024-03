Terratrèmols a Granada: moviments sísmics a diverses localitats de la província

per Redacció CatalunyaPress

L'Institut Geogràfic Nacional (IGN) ha informat que un terratrèmol de 2 graus de magnitud s'ha registrat aquest dilluns 4 de març a la matinada amb epicentre a la localitat d'Alhendín, a la comarca de la Vega de Granada, sense que n'hi hagi constància dincidents.

Segons detalla l'IGN a la seva pàgina web, el sisme s'ha registrat pocs minuts abans de les 2.30 de la matinada d'aquest dilluns de forma superficial i no hi ha constància que hagi estat sentit en altres municipis de la província de Granada.

El segon moviment en poques hores

De fet, es tracta del segon terratrèmol sentit a la província de Granada les últimes hores. L'anterior s'havia registrat a les 17.07 del diumenge 3; en aquest cas, va ser un sisme de magnitud 1,5 amb epicentre al municipi de Monachil, a 10 quilòmetres de profunditat.

El mateix municipi d'Alhendín va registrar un altre terratrèmol divendres passat de magnitud 2,4 amb epicentre a 4 quilòmetres de profunditat i que va ser sentit amb intensitat II-III a 7 localitats més de la província de Granada.

Zona de risc

Segons el mateix IGN, la província de Granada és una de les zones d'Espanya on hi ha més risc sísmic. Almeria, Màlaga, Múrcia i Alacant (les zones bètiques) també són punts amb risc alt.

Els Pirineus (on s'uneixen 2 plaques tectòniques) també és un entorn propici per a aquests sismes; a més, Galícia, per la seva associació a la falla de les Açores, també està exposada a aquests moviments.

D'altra banda, segons dades de l'any passat de l'Institut Volcanològic de Canàries, la probabilitat que es produeixi un sisme de dimensions considerables en algun punt de la Península Ibèrica és del 74% per als propers 50 anys.

L'IGN, a la seva web, té un portal (https://www.ign.es/web/resources/sismologia/tproximos/prox.html) on indica on hi pot haver terratrèmols.