Un tauró de 2 metres mor en quedar encallat a la platja d'Ocata (El Masnou)

per Redacció CatalunyaPress

A la Mediterrània hi ha pocs taurons que s'acostin a les costes, però de tant en tant n'apareix algun. Un escanyolit de 2,3 metres, concretament un tauró blau, ha quedat encallat a la platja d'Ocata del Masnou, al Maresme.

Els equips d'emergències han intentat tornar l'animal a l'aigua, però no han pogut fer res per la seva vida i han mort.

Un treballador de l'Ajuntament que s'encarrega del manteniment de la platja es va trobar al tauró a primera hora d'aquest divendres. Ha intentat tornar-lo a l'aigua amb l'ajuda d'altres persones, però no ho han pogut aconseguir.

Al veure que no podien fer res, l'Ajuntament ha trucat a Protecció Civil i els Agents Rurals, segons expliquen el 324. Alhora, aquests han contactat amb la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM).

Els veterinaris d'aquesta entitat han acabat recomanant als presents que no tornessin l'exemplar a l'aigua. Possiblement ja estava a punt de morir i s'havia dirigit a la platja a deixar-se morir, per la qual cosa era millor deixar que la natura seguís el curs. A l'arribada dels veterinaris a la platja, el tauró ja havia mort.

La fundació CRAM s'encarregarà de fer l'autòpsia al tauró blau.

Més albiraments de taurons a Catalunya

Com hem dit a l'inici de l'article, l'albirament de taurons d'aquestes dimensions a les costes catalanes no és habitual, però de tant en tant en fan l'aparició estel·lar. El 23 de juny del 2023 van obligar a desallotjar les platges de Maricel, Marjal i Martinenca, a la localitat tarragonina d'Alcanar.

Baixant pel Mediterrani, també hi ha hagut accidents amb taurons. A Alacant un home va ser mossegat per una tintorera a la platja dels Arenals del Sol. També hi ha hagut albiraments a les platges de Patacona, a Alboraia, i a la platja de les Arenes.