Tragèdia a la T-310: dos morts i dos ferits després d'un xoc entre vehicles

El conductor i el passatger davanter d'un turisme van morir, cap a les 22.30 de la nit de dijous passat 19 d'abril, per un xoc frontal amb un altre turisme a la carretera T-310 a Riudoms (Baix Camp), i dues persones més van resultar ferides greus.

Les víctimes mortals tenien 27 i 38 anys i els ferits greus van ser traslladats a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona (són el conductor de l'altre cotxe i el passatger posterior del turisme on viatjaven els dos morts).

Ja són 32 els morts en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

1.145 persones van morir en sinistres de trànsit el 2023

A principis d'aquest any, el Ministeri de l'Interior va presentar les dades de sinistralitat a la carretera de l'any passat. D'aquestes dades se'n desprèn que 1.145 persones van morir en accidents que van tenir lloc a la xarxa viària espanyola.

Segons les dades, ha augmentat el nombre de sinistres mortals registrats, però el nombre de morts és gairebé el mateix, cosa que indica que la letalitat mitjana (nombre de morts per sinistre) ha disminuït.

De la mateixa manera, van voler destacar que, l'any passat hi va haver 25 dies en què no hi va haver cap víctima moral, fet que suposa que van ser 4 dies més que l'any anterior.

D'altra banda, la mitjana diària de morts a la carretera ha estat de 3,1 persones.

Anàlisi de dades

Per tipus de via: de les 1.145 persones mortes, 849 (74%) van morir en sinistres que van tenir lloc en vies convencionals, 21 persones més que el 2022.

En vies d'alta capacitat les víctimes mortals han disminuït respecte a l'any anterior. Concretament el 2023 van morir 296 persones, 24 menys que el 2022.

Aquestes dades confirmen que es manté estable la relació que tres de cada quatre morts es produeixen en sinistres que tenen lloc en vies convencionals.

Per tipus de sinistre: la sortida de la via continua sent el tipus de sinistre que més morts registra amb 486 persones, el 42% del total de morts, xifra semblant a la de l'any passat. Per contra, disminueixen un 9% les víctimes mortals en col·lisions frontals.