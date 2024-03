Trànsit demana ''evitar'' conduir aquest diumenge a la tarda davant la previsió de pluja

per Redacció CatalunyaPress

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha demanat “evitar circular per les carreteres” aquest diumenge a la tarda davant de la previsió de pluja.

"Si algú pot anticipar o ajornar el retorn, que ho faci", ha aconsellat aquest diumenge Lamiel en declaracions a 'Rac1', que alhora ha cridat a evitar conduir o circular per les carreteres i, si s'ha de fer el retorn aquesta tarda, fer una conducció responsable.

També ha informat que no es podran habilitar carrils addicionals "perquè s'han de fer en condicions meteorològiques òptimes", ja que ha recordat que, quan plou o hi ha vent, els cons utilitzats no són estables i poden provocar problemes.

Lamiel ha lamentat que aquestes mesures addicionals que tenien previstes "que van funcionar molt bé a l'operació sortida" no les podran posar per les males condicions meteorològiques.

En aquest sentit, ha expressat que la via que més els preocupa és l'AP-7 i preveu que el bec es concentri entre les 20 i les 22 hores.