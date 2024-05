Un treballador, ferit greu per l'esfondrament d'una casa a Lleida

Un home va resultar ferit greu dimarts 7 de maig a la tarda després de la caiguda parcial d'una casa al número 21 del carrer Martos, al barri de Magraners (Lleida), segons ha avançat Segre aquest dimecres 8 de maig i han confirmat a Europa Press fonts dels Bombers de la Generalitat.

El ferit, de 57 anys, treballava per apuntalar l'estructura quan cap a les 16.32 l'edifici va col·lapsar parcialment i va quedar atrapat sota uns 8 metres quadrats de runa, que també van confinar dues persones que van resultar il·leses.

Després de rebre avís, els Bombers van enviar 8 dotacions al lloc --5 camions--, que van retirar la runa, van socórrer els afectats i van apuntalar l'edifici per a la revisió d'un arquitecte municipal.

Els veïns de l'edifici contigu, el número 19, van ser evacuats preventivament per possibles afectacions a l'estructura, han afegit les mateixes fonts.

Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press , van enviar 3 dotacions al lloc, que van traslladar el ferit greu a l'hospital Arnau de Vilanova de la capital del Segrià ia les altres dues persones al CUAP de Lleida per ser atesos.

Més de 208.000 accidents laborals el 2023

Aquest és, doncs, un cas d'accident laboral, cosa que continua preocupant i omplint titulars de forma periòdica.

Catalunya va tancar l'any 2023 amb una xifra d'aquests sinistres superior als 208.000, el 55% dels quals van requerir que la persona afectada demanés la baixa.

Del total d'accidents laborals més d'un centenar van acabar amb la mort de la víctima. Tot i això, en aquesta xifra hi ha discrepàncies; segons sindicats, com CCOO, van ser 120 les morts en accidents laborals els 365 dies de l'any passat.

La xifra sorgeix en contemplar els accidents de treball mortals com aquells en què l'empleat mor de manera immediata o en el termini d'un any des que va tenir lloc l'incident, una fórmula utilitzada pel Govern i la Unió Europea (UE).

En canvi, l'Observatori del Treball va apuntar que van ser 103 els morts en aquest tipus d'accidents, apuntant que la xifra havia pujat respecte de l'any anterior.

Sigui com sigui, tots dos van aprofitar la presentació d'aquestes dades per reclamar a les empreses més prevenció per eradicar les morts, així com eliminar la crítica a les baixes.