Treballadors de la presó de Wad-Ras paren un intent de fugida d'Àngela Dobrowolski

Treballadors de la presó de Wad-Ras de Barcelona han parat un intent de fugida d'Àngela Dobrowolski, exparella del productor televisiu Josep Maria Mainat, després que desenganxés un tram de 35 centímetres d'una fina reixa en una finestra de petites dimensions en una escala auxiliar del centre penitenciari.

Segons ha avançat aquest diumenge 'El Periódico' i han confirmat fonts coneixedores a Europa Press, Dobrowolski havia aconseguit desenganxar una part d'un reixat d'una finestra d'il·luminació, des d'on difícilment podria haver fugit fora del centre perquè no dóna accés al carrer.

Els funcionaris de la presó havien identificat dies abans unes conductes inusuals de Dobrowolski, i aquest divendres, després de fer-li una vigilància especial, van confirmar que havia manipulat la malla de protecció de la finestra.

Presumptament, Dobrowolski va aprofitar les seves funcions com a netejadora d'una escala auxiliar poc freqüentada per obrir forat a la finestra manipulada, ja que hi ha una escala que es fa servir habitualment per transportar material, no per al trànsit habitual dels interns.

Les mateixes fonts han remarcat que la possibilitat que Dobrowolski fugisca del centre per la finestra manipulada era "pràcticament zero".