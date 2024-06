Tres detinguts i desmantellada una plantació de marihuana a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana que era en una casa a Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona) i han detingut tres persones.

Hi han intervingut 2.300 plantes de marihuana i 4.000 euros, ha informat aquest dissabte la policia catalana en un apunt a X acompanyat d'un vídeo, recollit per Europa Press. Com a resultat, dos homes i una dona han estat detinguts per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.

Les penes a què s'enfronten

Els detinguts per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric s'enfronten amb penes que varien segons la gravetat del delicte i les circumstàncies específiques de cada cas. En general, el tràfic de drogues pot comportar penes de presó que van des de diversos anys fins a dècades, depenent del volum de drogues involucrat, la participació dels acusats a la xarxa de distribució, antecedents penals i altres factors. La defraudació de fluid elèctric també pot portar a multes significatives i, en casos greus, penes de presó.

La legislació i la percepció social sobre el cànnabis varien àmpliament entre els països europeus. Alguns països tenen lleis més permissives que permeten l'ús medicinal i/o recreatiu de la marihuana, mentre que en altres el consum i la venda estan estrictament prohibits.

En el cas d'Espanya, la marihuana és il·legal per a ús recreatiu, però el consum personal a l'àmbit privat no està penalitzat. Tot i això, el cultiu, la venda i el trànsit de marihuana són delictes que poden ser castigats amb penes de presó.

Tot i la il·legalitat, hi ha un mercat negre de marihuana a Espanya, i Barcelona ha estat coneguda per tenir una escena de cànnabis relativament activa, especialment pel que fa als coneguts "clubs socials de cànnabis". Aquests clubs operen en una àrea legalment grisa, on el consum compartit de marihuana entre els seus membres està permès, però el cultiu i la venda a gran escala segueixen sent il·legals.

Barcelona és una de les ciutats europees amb més consum de cànnabis. Un estudi sobre aigües residuals a 104 ciutats d'Europa va revelar que Barcelona va ser la tercera ciutat d'Europa amb més metabòlit del cànnabis a les aigües residuals per habitant el 2022. Barcelona i altres ciutats espanyoles, doncs, són punts d'interès a causa de la presència de els "clubs socials de cànnabis" i altres factors relacionats amb el consum i la distribució de marihuana.