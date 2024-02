Tres detinguts per simular una parella de fet per obtenir un permís de residència

Agents de la Policia Nacional han detingut a Granada tres persones, dos homes d'origen senegalès i una espanyola d'edats compreses entre els 35 i els 41 anys, com a presumptes responsables dels delictes de falsedat i afavoriment a la immigració il·legal per iniciar els tràmits per obtenir la residència legal a Espanya d'un dels arrestats simulant ser parella de fet de la detinguda.

La investigació la van iniciar mesos enrere agents de la Unitat Contra les Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals de Granada després de rebre certa informació per part de l'Oficina d'Estrangers de la Subdelegació del Govern de Granada on s'havia presentat una documentació on un home sol·licitava la residència legal al país, a partir d'una relació afectiva amb una dona espanyola amb qui s'havia inscrit com a parella de fet registrada.

Els agents van analitzar els documents aportats pel ciutadà del Senegal que figurava empadronat al domicili de la dona situat a Maracena, tots dos amb antecedents policials. En aquest lloc també hi figurava un altre home estranger sense antecedents policials. També van comprovar que el ciutadà que sol·licitava la residència com a cònjuge o assimilat d'una espanyola havia sol·licitat una altra residència anterior com a parella registrada d'una altra espanyola, tràmit que li va ser denegat després de comprovar la inexistència de relació o convivència entre tots dos.

A més d'aquestes dues circumstàncies, hi havia una incongruència entre les documentacions presentades per a tots dos tràmits, tant per inscriure's com a parella de fet registrada, com en sol·licitar autorització de residència per arrelament familiar, ja que el peticionari apareixia en uns com casat i en els més antics com a solter.

Realment eren amics

Tot això va motivar situar el focus de la investigació sobre la suposada parella afectiva, la dona que a més conviu amb un altre home del mateix origen que el de l'home que pretenia regularitzar-se. Durant les indagacions, els agents van determinar que es tractava d'una instrumentalització de tràmits administratius orquestrats per obtenir el permís legal de residència al país.

Segons la investigació, hauria estat la parella real de la dona qui li hauria proposat que fes els tràmits falsos perquè el seu amic es pogués regularitzar de manera il·legal. Ja a seu policial, l'espanyola va reconèixer haver simulat ser la parella registrada de l'amic de la seva parella.

El tràmit s'ha resolt de manera desfavorable en descobrir-se la conveniència de la relació afectiva falsa. Un cop finalitzades les diligències policials, els tres investigats van quedar en llibertat i estan esperant ser citats per l'autoritat judicial.