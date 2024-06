Tres homosexuals són perseguits per una colla d'homes amb ganivets a un parc

En un preocupant episodi de violència homofòbica, tres homes homosexuals van ser atacats per un grup d'homes armats amb ganivets al Phoenix Park de Dublín. L'incident, passat dilluns passat, ha generat una gran alarma entre les autoritats i la comunitat LGBTQ+ local.

Els tres homes estaven caminant per aquest parc, quan una colla de sis homes armats va començar a assetjar-los. Afortunadament, els tres homes van aconseguir escapar-se abans que l'episodi homofòbic es convertís en una tragèdia.

Barry Ward, membre del Senat irlandès, va trencar una llança a favor de les víctimes després que la policia no fes res en no haver-hi cap càmera de seguretat. "Déu sap què hauria passat si no haguessin escapat", va dir Ward.

"És necessari que hi hagi més educació per als guardaparcs o per a altres membres de la Garda presents a Phoenix Park per protegir les persones perquè els atacs són absolutament inacceptables", ha indicat el senador, i s'ha preguntat "Quins diables està passant perquè això segueixi succeint a Irlanda el 2024, quan tots els membres assenyats de la societat van reconèixer la normalitat de les relacions sexuals entre persones del mateix gènere o del mateix sexe?”.

LGTB a Irlanda

La situació de les persones LGBT a Irlanda ha millorat significativament les darreres dècades, amb diverses fites importants que reflecteixen avenços en els drets i l'acceptació de la comunitat LGBT.

Matrimoni Igualitari: El 2015, Irlanda es va convertir al primer país del món a aprovar el matrimoni igualitari mitjançant un referèndum nacional, amb un 62% dels vots a favor.

Adopció: Les parelles del mateix sexe tenen el dret d'adoptar nens des del 2015.

Lleis de Discriminació: Irlanda té lleis que prohibeixen la discriminació basada en l'orientació sexual i la identitat de gènere en àrees com l'ocupació, l'educació i la provisió de béns i serveis.

Reconeixement de Gènere: Des del 2015, Irlanda té la Llei de Reconeixement de Gènere, que permet a les persones transgènere canviar el seu gènere legal sense necessitat de cirurgia o avaluació mèdica.

Tot i aquestes millores legislatives, l'homofòbia ha ressorgit a Irlanda durant els últims anys, i és que una parella de lesbianes, Robyn Deane i Kate McCabe, van ser agredides per un nen de 15 anys després de veure-les abraçades en una parada d'autobús a 2022.