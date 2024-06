Tres menors detinguts per cremar contenidors a Tarragona

per Redacció CatalunyaPress

Agents de la unitat de Recerca Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona van detenir 3 persones durant el dispositiu de prevenció i localització organitzat per la policia local per aclarir els responsables de la crema de contenidors del 26 de juny passat. Es tracta d'una sèrie d'incendis intencionats a contenidors de reciclatge als barris de Ponent, concretament a la zona de Campclar i la Granja. Gràcies a la col·laboració ciutadana, la Guàrdia Urbana tenia coneixement que els autors dels fets podrien ser un grup de joves.

Segons informa l'Ajuntament de Tarragona en un comunicat recollit per Catalunya Press , al voltant de les 1.35h d'aquesta matinada, agents de paisà d'aquesta unitat van observar com 4 persones estaven manipulant l'interior del contenidor blau de paper que hi havia al carrer Riu Anoia.

Un dels agents que havia vist la manipulació del contenidor s'hi va dirigir, observant com en aquell moment va començar a sortir fum ia cremar el contenidor. En veure's sorpresos, els nois van fugir corrents del lloc dels fets. Tot i així, diverses dotacions de la Guàrdia Urbana van interceptar-ne 3 i van procedir a la seva detenció per un presumpte delicte de danys, resultant ser els 3 menors d'edat.

Així mateix, una dotació de Bombers es van personar al lloc per extingir el foc, aconseguint que no s'estengués cap a altres vehicles o immobles.

Així ha estat la cronologia dels fets

El dia 26, es van cremar un total de 4 contenidors, concretament al carrer Prades 19, a la Rambla de Ponent, a la cruïlla del carrer Gran Canària amb carrer Menorca i al carrer Riu Besós 3.

Del que portem de més, la Guàrdia Urbana ha comptabilitzat un total de 15 actuacions per crema de contenidors a diversos punts de la ciutat, sent 12 a la zona dels barris de Ponent.