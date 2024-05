Tres turistes catalans, assassinats en un atac a l'Afganistan

per Redacció CatalunyaPress

Almenys tres turistes catalans han mort, i un altre ha resultat ferit, aquest divendres en un tiroteig a l'Afganistan, dut a terme per homes armats no identificats a la ciutat de Bamiyan, al centre del país, segons han confirmat fonts d'Exteriors, a contacte amb la Delegació de la Unió Europea a la zona.

El Ministeri treballa, a través de la Unitat d'Emergència Consular, per aclarir les circumstàncies, atendre els afectats en tot allò que necessitin i contactar els seus familiars, han informat les mateixes fonts.

El president del Govern, Pedro Sánchez, s'ha mostrat "sobrecollit per la notícia de l'assassinat de turistes espanyols a l'Afganistan". "Segueixo la situació puntualment", ha escrit Sánchez a la xarxa social X, en què també ha indicat que "la Unitat d'Emergència Consular del Ministeri d'Exteriors està treballant per oferir tota l'assistència necessària" i ha traslladat el seu afecte als familiars i amics de les víctimes.

Espanya té tancada la seva Ambaixada a Kabul des de l'agost del 2021, quan els talibans van prendre el poder. En les seves recomanacions de viatge publicades a la seva web, Exteriors recomana "no viatjar sota cap circumstància a l'Afganistan" i "es recorda que hi ha el risc de segrest o atemptat a tot el país".

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha confirmat aquest divendres que els tres turistes que han mort eren de Catalunya. "Davant el tràgic assassinat de tres ciutadans catalans a l'Afganistan, estem en contacte amb totes les autoritats per fer l'acompanyament a la resta d'afectats ia les famílies", ha expressat en un missatge publicat a la xarxa social X, on també ha indicat que el poble de Catalunya és al costat dels familiars "en aquests moments dolorosos i tràgics".

La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha dit en un altre missatge de X que la Generalitat col·labora amb el Ministeri d'Exteriors "via Mossos d'Esquadra, Conselleria de Salut i Conselleria d'Exteriors" per a la repatriació i oferir suport psicològic als familiars de les víctimes. "Ens posem al vostre servei per oferir-vos tot l'acompanyament", ha dit, i ha afegit la seva consternació.

El portaveu del Ministeri de l'Interior afganès, Abdulmatin Qani, ha confirmat que quatre persones han estat arrestades en el marc del tiroteig. "L'Emirat Islàmic de l'Afganistan condemna enèrgicament aquest accident", ha afegit.