Tretze anys de presó per a un zelador que va violar i drogar una pacient de psiquiatria

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a tretze anys de presó un zelador per violar i donar drogues a una noia de 18 anys ingressada a la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Ramon i Cajal de Madrid. Així consta en una sentència en què els magistrats consideren l'acusat autor d'un delicte continuat d'abús sexual i un delicte de promoció, afavoriment i facilitació de consum de drogues tòxiques que creguin greu dany a la salut.

El processat haurà d'indemnitzar la víctima en la quantitat de 10.150 euros, amb la responsabilitat civil directa de l'asseguradora responsable i la subsidiària de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid. A més, se li prohibeix acostar-se a la víctima durant vuit anys i se li inhabilita durant dotze anys per a qualsevol professió que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat.

També se li imposa la mesura de llibertat vigilada durant cinc anys, que s'executarà posteriorment a la pena privativa de llibertat. Al judici, el condemnat va manifestar que les relacions van ser consentides davant del relat incriminatori de la víctima.

"Em va tancar en una sala i em va acorralar amb violència", va asseverar la noia. A la vista, la fiscal va sol·licitar deu anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual mentre que l'advocat Juan Manuel Medina, que exerceix l'acusació particular, va elevar la petició a 26 anys de presó per dos delictes d'agressió sexual i un delicte de promoció i facilitació de consum de drogues tòxiques que creen greu dany a la salut.

Les agressions s'haurien comès el 29 d'abril del 2021 i l'1 de maig d'aquell any. En aquella època, la noia tenia 18 anys i estava ingressada a la unitat d'aguts de la planta de psiquiatria per un intent de suïcidi.

Fets jutjats

Segons el relat del fiscal, el zelador treballava al torn de nit a l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid a la planta de Psiquiatria. Una noia de 18 anys estava ingressada en aquesta planta per ordre judicial des del 28 de març de 2021 per intent autolític, trastorn límit de la personalitat i trastorn de la conducta alimentària.

Respecte a aquesta noia, cap a la una del matí del 29 d'abril del 2021, l'acusat va aprofitar que en aquell moment no es trobava a la zona del TEC la resta del personal i li va oferir cocaïna.

"Després, apropant-s'hi va començar a tocar-la, aixecant-li la samarreta, deixant al descobert els seus pits, tocant-los alhora que li deia mai abans m'havia passat això amb ningú, em tornes boig", relata l'escrit. Després va continuar l'agressió sexual. De la mateixa manera, el processat la va tornar a agredir l'1 de maig d'aquell any.

Així, va entrar a la seva habitació i el va començar a tocar per sota la roba, agredint-la sexualment a continuació. El fiscal subratlla que la víctima va arribar a "autolesionar-se immediatament després de succeir els fets, cosa que va suposar a més ia conseqüència de l'anterior agreujament significatiu de la seva patologia clínica de base.

Per tot això, considerava els fets constitutius d'un delicte continuat d'abús sexual, per la qual cosa cal imposar al processat una pena de deu anys de presó, així com prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 500 metres del domicili i de qualsevol lloc on es trobi.