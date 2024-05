per Redacció CatalunyaPress

Un succés horrible ha sacsejat la capital espanyola. La Policia Nacional està investigant la troballa aquest diumenge del cadàver d'un nadó en una galleda d'escombraries al districte de Barajas, segons han confirmat des de la Prefectura Superior de Policia.

Segons han detallat, una persona ha alertat al voltant de les 13.30 hores el Cos policial de la troballa al carrer Aquari, 21, d'una bossa de plàstic al costat d'un contenidor on hi havia un nadó.

Els serveis sanitaris han confirmat la mort del nounat i al lloc s'han desplaçat també membres de la Policia Científica. El Grup V d'Homicidis de la Policia Nacional s'encarrega d'investigar els fets.

De moment no se sap si el nadó té signes de violència. Tampoc no es coneix ni el gènere de l'edat del menor mort. S'espera que transcendeixin els detalls del cas després d'una autòpsia.

Tot i això, i segons han relatat fonts properes a El Español, el nadó tenia sang a les fosses nasals i un ull de color molt negre, a més de la peça morada. Anava vestit amb un pijama de color vermell, relaten les mateixes fonts.

Fonts de la policia han revelat a VozPópuli que el nadó podria tenir menys de tres mesos.

Ara la investigació forense haurà de determinar què va passar amb el nadó: si va morir dins de la bossa d'escombraries o ja estava mort prèviament. També caldrà conèixer la causa de la mort, dades que seran rellevants per catalogar penalment el cas.

La policia també haurà de revisar les càmeres de seguretat de la zona i cercar testimonis que poguessin donar informació sobre quan es va dipositar el cos del nadó al costat del contenidor d'escombraries.

De moment hi ha diverses vies d'investigació, des que el nadó fos llançat en aquest lloc per un veí de la zona que l'hagin traslladat des d'un lloc més llunyà per evitar que siguin relacionats amb el cas.

Seguirem informant...