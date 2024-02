Troben els cadàvers descompostos d'un home i la seva mare en un pis d'Aluche

per Helena Celma

Agents de la Policia Nacional han trobat els cadàvers d'un home de mitjana edat i de la seva mare gran en avançat estat de descomposició, però sense signes de violència en un habitatge del barri madrileny d'Aluche, ha informat una portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.

Van ser els veïns d'aquestes dues persones, que vivien junts en una casa del carrer Ocaña, que van trucar als serveis d'emergència perquè feia temps que no els veien pel carrer i del seu habitatge sortia una forta olor desagradable.

A més, ningú no obria la porta des de feia temps. Fins al lloc van arribar dissabte passat a les 9.15 hores diversos bombers de l'Ajuntament, que van forçar la porta per accedir a l'habitatge.

A dins van trobar els cadàvers d'un home de 54 anys i el de la seva mare que tenia cura, una dona gran de 87.

Els policies nacionals que també van entrar a la casa van comprovar que els cossos portaven possiblement diverses setmanes morts, ja que presentaven signes de descomposició.

També van advertir que a priori, en espera del que determini l'autòpsia, no tenien signes de mort violenta.

Les primeres hipòtesis apunten que el fill hauria mort per causes naturals o per algun accident domèstic. El seu cos era a la cuina amb una gran bretxa al cap.

Així, l'home podria haver relliscat i caigut en aquesta estada i patir un traumatisme cranoencefàlic sever pel que hauria mort.

La mare hauria mort dies després per la manca d'ingesta d'aliments i aigua, segons les primeres dades apuntades pel diari ABC.

I és que l'anciana estava impedida, amb prou feines es movia del llit i necessitava l'alimentació i les cures del seu fill.

Tots dos cossos van ser retirats després de l'arribada del jutge forense i traslladats a l'Institut de Medicina Legal.