Troben un cap humà a Badalona mentre buscaven espàrrecs

per Helena Celma

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació després del descobriment d'un cap humà aquest dijous a l'àrea circumdant a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, específicament a la muntanya de Can Ruti, segons ha avançat El Caso.

Fins ara, no se sap la identitat de la víctima i no s'ha revelat si es tracta d'un home o una dona. A més, els investigadors encara no han trobat la resta del cos.

D'acord amb les primeres inspeccions realitzades al lloc, s'estima que la víctima podria haver mort fa dues o tres setmanes.

L'alerta a la policia la va fer un grup d'homes que es trobaven buscant espàrrecs en una zona boscosa de Can Ruti.

La troballa ha generat commoció a la comunitat local, mentre que els Mossos d'Esquadra treballen per aclarir les circumstàncies que envolten aquest pertorbador descobriment.