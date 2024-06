Troben dos cadàvers en un tren que va descarrilar a Rússia

Els serveis de recerca i rescat han localitzat aquest dijous els cadàvers de dos passatgers entre els vagons d'un tren de passatgers que ha descarrilat dimecres als voltants de la ciutat russa de Komi, al nord-oest del país, fet que s'ha saldat a més a prop de 70 ferits.

Ferrocarrils de Rússia ha assenyalat en un comunicat publicat al seu compte a Telegram que "els cossos de dues persones han estat trobats al lloc del descarrilament" i ha traslladat els seus "profunds condols" als familiars i éssers estimats de les víctimes.

Així mateix, ha recalcat que "fins ara no ha estat possible determinar el passador d'un altre passatger" i ha manifestat que "la recerca està en marxa", per la qual cosa no es descarta que el balanç de morts pugui augmentar les pròximes hores.

Van ser nou vagons els que van descarrilar dels catorze que formava un tren en què viatjaven 232 persones. Segons les autoritats, l'accident ha tingut lloc pocs minuts després que sortís de l'estació d'Inta.

S'ha iniciat una investigació per descobrir-ne les causes, si bé el sistema ferroviari rus ha avançat que l'accident podria haver-se produït pel mal estat del terreny a causa de les inundacions que van deixar les darreres pluges.

Part dels serveis mèdics i d'emergències s'han hagut de traslladar a través d'helicòpters, a causa del mal estat del terreny, informa l'agència TASS. Aquelles persones que no han resultat ferides seran traslladades a un altre tren que continuaran el seu viatge cap a Novorosíisk, ciutat situada a la vora del mar Negre.

"Els familiars de les víctimes mortals rebran 2.250.000 rubles (prop de 24.320 euros) per part de l'assegurança. A més, s'ha decidit pagar dos milions més de rubles (uns 21.620 euros) per part de la companyia", ha dit Ferrocarrils de Rússia, que ha manifestat, a més, que els ferits hospitalitzats rebran un milió de rubles (al voltant de 10.810 euros), mentre que els ferits que no van requerir ingrés rebran 500.000 rubles (aproximadament 5.405 euros).

Finalment, ha posat èmfasi que ja ha obert una investigació "per determinar tots els detalls d'aquest tràgic incident", que va tenir lloc cap a les 18.10 hores (hora local) de dimecres, quan van descarrilar nou vagons d'un tren que cobria la ruta entre Vorkuta i Novorosíisk. Al tren hi viatjaven prop de 200 passatgers i 20 treballadors de l'empresa ferroviària.