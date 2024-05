Troben una 'nena llop' a Màlaga que va ser criada als boscos de Suïssa

per Redacció CatalunyaPress

Increïble troballa a Coín (Màlaga): Policia Local rescata "nena llop" buscada per autoritats suïsses

En un descobriment que ha commocionat la comunitat internacional, la Policia Local de Coín (Màlaga) ha trobat una adolescent de 17 anys que estava sent buscada per les autoritats de Suïssa. La jove, coneguda com la "nena llop", va ser trobada en circumstàncies esquinçadores el 18 de març passat, després d'haver estat criada en un bosc suís sense cap contacte amb la societat.

Segons informes de Diario SUR, els agents de la Policia Local es van trobar amb un vehicle avariat que evidenciava la presència de persones vivint-hi. En inspeccionar l'interior, van trobar un home descurat al costat d'una adolescent visiblement afectada i amb la roba bruta.

La identificació de la jove i l'home va portar a un descobriment crucial: l'adolescent estava sent buscada per les autoritats suïsses, que havien emès una ordre de cerca internacional a causa de la situació de perill greu. La "nena llop", com se'l coneix, va ser criada amb les seves germanes en un entorn completament apartat de qualsevol contacte amb la societat o les autoritats.

Després de la troballa, els Serveis Socials es van fer càrrec de l'adolescent, que va ser ingressada a un centre de menors a Màlaga. No obstant, la seva història va fer un gir el 3 de maig passat, quan va ser repatriada a Suïssa sota la tutela del Govern suís.

Aquest sorprenent cas de rescat ha generat un gran interès internacional i subratlla la importància del treball en equip entre les autoritats de diferents països en la protecció de menors en situació de vulnerabilitat.

Què són els nens llop?

Els nens llop són aquells que han estat criats en condicions extremes d'aïllament social, sovint en entorns salvatges o apartats de la societat humana. Aquest terme s'utilitza per descriure nens que han crescut sense contacte amb la civilització, de vegades sota la tutela de pares o cuidadors que han decidit viure fora dels límits convencionals de la societat. Aquests nens poden mancar educació formal, atenció mèdica adequada i habilitats socials bàsiques. La seva criança en condicions tan atípiques pot tenir conseqüències profundes en el seu desenvolupament físic, emocional i psicològic, i la seva reintegració a la societat pot ser un desafiament complex.