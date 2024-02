Els serveis mèdics d'emergència han confirmat que hi ha almenys quatre morts a causa de l'incendi. La informació feia uns minuts que circulava per les xarxes socials i finalment ha estat confirmada per les autoritats. A més, i segons han confirmat fonts de Bombers, hi podria haver fins a 20 desapareguts.

A més, els serveis d'emergència han assistit 14 persones afectades per l'incendi de Campanar a València, segons la darrera actualització facilitada pel Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

D'aquestes persones ferides, 9 són homes entre 25 i 57 anys; 4 són dones entre 27 i 81 anys; i també hi figura un menor de 7 anys, detallen les mateixes fonts. En aquest balanç hi ha inclosos els bombers que han resultat ferits durant les feines, que, segons ha precisat el subdirector d'emergències de l'incendi, Jorge Suárez, són almenys 6.

A excepció de dues dones que han estat donades d'alta in situ, la resta han estat traslladades a diferents centres hospitalaris de la capital. En concret, els adults es troben a La Fe, Hospital General i Doctor Peset, mentre que el nen ha estat traslladat pels seus familiars al 9 d'octubre.

S'han habilitat també hotels per traslladar les persones afectades pels incendis. També estan treballant tres psicòlegs i un monitor d'acompanyament dels equips de resposta davant d'emergències.

El Centre de Coordinació d'Emergències ha activat la situació 2 del Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana (PTECV) davant de l'incendi declarat en un edifici del carrer Mestre Rodrigo de València i ha sol·licitat el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME ).

L'avís ha entrat als serveis d'emergències a les 17.35 ia penes una hora més tard hi ha l'edifici pràcticament sencer en flames. La Policia Nacional ha acordonat la zona, on només es veu l'esquelet de la part superior de l'edifici afectat i cauen elements en flames des dels pisos cremant. La Policia Local ha tallat el trànsit a les avingudes General Avilés i Maestro Rodrigo en les dues direccions.