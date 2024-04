Troben les restes del nen Emile, desaparegut a França fa nou mesos

per Redacció CatalunyaPress

Els ossos del petit Émile Soleil, un nen de dos anys i mig la desaparició del qual va commocionar França el mes de juliol del 2023, han estat finalment trobats, segons ha informat aquest diumenge la Fiscalia d'Aix-en-Provence.

La troballa va tenir lloc aquest dissabte a les proximitats del llogaret Haut-Vernet, ubicada al departament d'Alpes-de-Haute-Provence, al sud-est de França, on el nen havia desaparegut mentre jugava al jardí de la casa dels seus avis.

Una anàlisi d'ADN feta va confirmar aquest diumenge que les restes trobades pertanyien al nen Émile Soleil, segons va indicar la Fiscalia. Les autoritats franceses, en particular la Gendarmeria, es troben ara realitzant indagacions complementàries al lloc del descobriment, així com analitzant els ossos del nen per intentar aclarir les circumstàncies de la seva mort.

La desaparició del petit Emile havia desconcertat la comunitat i les autoritats durant cinc mesos. Inicialment, les úniques pistes disponibles eren els testimonis de dos veïns que van afirmar haver vist el nen sortint sol de casa seva i caminant per un carrer descendent.

En un entorn com Haut-Vernet, una comunitat remota situada a 1.200 metres d'alçada i envoltada de boscos i camps, les autoritats consideraven difícil trobar el nen amb vida si era una desaparició pel seu compte, especialment després de passar els primers dies sense cap rastre.