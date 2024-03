Un vaixell xoca contra un pilar del pont de Baltimore i l'enderroca: cotxes a l'aigua

per Helena Celma

Un tràgic accident marítim a Baltimore, Estats Units, ha commocionat la ciutat i ha deixat una estela de devastació.

Un enorme vaixell portacontenidors, identificat com el Dali, de bandera singapurenca i gairebé 300 metres de longitud, va col·lidir contra l'emblemàtic pont Francis Scott Key.

Aquest impacte catastròfic va provocar el col·lapse total de l'estructura, i va desencadenar la caiguda de diversos vehicles al riu Patapsco que serpenteja sota ell.

L'incident, que va tenir lloc al voltant de les 2.00, hora local de la costa est dels Estats Units, o les 8.00 hora peninsular espanyola, ha generat una urgent resposta dels equips de rescat.

Segons informes del Departament de Bombers de Baltimore, almenys set persones juntament amb múltiples vehicles han caigut des d'una altura d'uns 30 metres a les aigües del riu després del col·lapse del pont.

"Tot el pont es va esfondrar al riu Patapsco. Tenim raons per creure que hi va haver vehicles i possiblement un camió amb remolc", va expressar Kevin Cartwright, director de comunicacions del Departament de Bombers, en declaracions per al diari Baltimore Sun.

L'alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, ha acudit al lloc de l'accident i ha utilitzat les xarxes socials per informar la comunitat sobre les operacions de rescat en curs. Equips d'emergència estan treballant per salvar les persones atrapades a les aigües del riu.

El pont Francis Scott Key, una imponent estructura d'armadura d'acer que s'erigia des del març del 1977, tenia una longitud total de més de 2 quilòmetres, sent el més extens a l'àrea metropolitana de Baltimore.

S'estima que aproximadament 11,5 milions de vehicles creuaven aquest pont anualment, cosa que subratlla la seva importància vital per a la infraestructura local.