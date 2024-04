VÍDEO: Arresten a Terrassa un lladre especialitzat en robatoris d'articles de luxe

per Redacció CatalunyaPress

La Policia Nacional ha detingut dos membres d'una organització criminal, assentada a Espanya, especialitzada en el robatori d'empreses de paqueteria i repartiment de mercaderia de luxe. Als arrestats, un a Terrassa (Vallès Occidental) i un altre a Àustria, se'ls imputa la seva presumpta participació en cinc robatoris comesos a Alemanya entre el 2022 i el 2023.

Els membres de l'organització viatjaven junts a Alemanya, on llogaven apartaments de vacances a través de diverses plataformes de viatges i també llogaven vehicles que farien servir per dur a terme els robatoris.

Passaven des d'uns quants dies fins a dues setmanes a cada regió. Durant el dia, recorrien les zones cèntriques de la ciutat, visitant botigues de luxe i observant el moviment de lliurament i recollida de paquets per part dels transportistes. D'aquesta manera, identificaven objectius propicis per al robatori, especialment quan el conductor de la furgoneta de repartiment deixava el vehicle desatès mentre feia lliuraments.

Un cop triat un objectiu, els membres de l'organització perpetraven el robatori. Per això, primer vigilaven els moviments del repartidor, després forçaven la porta de la furgoneta i carregaven el botí en bosses d'escombraries.

Després del robatori, abandonaven el lloc a peu fins a arribar a un vehicle de lloguer que tenien preparat per a la fugida. De tornada als apartaments de lloguer on s'allotjaven, empaquetaven la mercaderia robada i l'enviaven a adreces a Espanya i França a través d'empreses de paqueteria.

Més de 250.000 euros en mercaderia de botigues de luxe i joies

El 23 de gener passat es va procedir a la detenció d'un dels membres de l'organització, sobre la base de l'Ordre Europea de Detenció i Lliurament emesa per les autoritats alemanyes. Es va poder registrar el domicili del detingut a Terrasa, i es va recuperar un rellotge d'alta gamma, bosses de luxe i joies procedents dels robatoris comesos a Alemanya.

Posteriorment, el 19 de febrer passat, en coordinació amb les autoritats policials austríaques es va produir la detenció en arribar en avió a aquell país d'un altre dels membres de l'organització.

Als arrestats se'ls imputen cinc robatoris perpetrats a Alemanya amb aquesta tècnica entre el 2022 i el 2023 on es van sostreure més de 250.000 euros.

Un dels robatoris que s'atribueix a l'organització va ser comès a la ciutat alemanya de Munic el 2022, on els investigats van robar a una empresa de paqueteria 98 monedes d'or valorades en 172.088 euros. Aquell mateix any, a la ciutat d'Erling, també van sostreure disset paquets que contenien monedes d'or i plata per valor de 48.480 euros.