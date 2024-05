VÍDEO | Arrosseguen per terra una dona per robar-li el bolso a Santa Susanna

Els Mossos d'Esquadra han compartit les imatges d'un robatori esgarrifós a través de la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-.

Al vídeo, que amb prou feines dura 12 segons, es pot veure com un jove desalmat s'acosta en patinet a una senyora gran que passejava per Santa Susanna. Sense cap mena d'escrúpol, li treu la bossa amb el conegut mètode l'estrebada, fent que la dona caigui a terra de forma molt violenta i sigui arrossegada.

"S'acosta amb patinet elèctric a una dona a Santa Susanna i li fa una estrebada de la bossa de mà", han informat els Mossos d'Esquadra a través de la xarxa social X.

A més, "la víctima va patir lesions", segons assegura la policia catalana. De fet, és evident que les va patir veient les imatges.

Els Mossos d'Esquadra assenyalen, a més, que l'autor del robatori havia fet una estrebada pocs dies abans. És a dir, és un reincident que aparentment es podria guanyar la vida d'aquesta manera, llançant ancianes a terra.

Per sort, la policia catalana va aconseguir localitzar el subjecte i ha estat detingut. Es desconeix què hi ha passat després de la detenció.

A continuació, podeu veure el vídeo del robatori:

El vídeo s'ha viralitzat ràpidament i ja té 81.000 reproduccions a la xarxa social X. Els usuaris, en general, han mostrat indignació davant del robatori: "Per què algú capaç de trencar-li el maluc a una persona gran per la bossa, que és directament fotre el que li queda de vida és al p*** carrer?”, es pregunta Carlos Martínez.

En general, els usuaris de X es queixen que la llei no sigui prou dura i permeti que alguns delinqüents reincidents segueixin al carrer: "Ja ha d'estar al carrer 'treballant' per pagar-nos les pensions", han assegurat en un altre tuit . "El problema no és dels Mossos, el problema és de les lleis que tenim", es queixa un altre usuari responent a la informació publicada per la policia catalana.