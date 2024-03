VÍDEO: Una càmera capta la brutal agressió a un avi amb una barra de ferro

per Helena Celma

La tranquil·la ciutat de Mangaluru (Índia) va ser sacsejada per un pertorbador incident d'abús cap a gent gran, que ha provocat la indignació pública i ha provocat una onada de demandes de justícia.

Tot va començar quan un impactant vídeo es va difondre a les xarxes socials, mostrant un home de 87 anys sent cruelment copejat per la seva nora amb un bastó d'acer.

La víctima, identificada com a Padmanabha Suvarna, va patir l'atac el 9 de març passat a la localitat de Kulshekar, i el va deixar amb ferides greus que van requerir atenció mèdica urgent. Actualment, es troba sota tractament en un hospital i està lluitant per recuperar-lo després del brutal assalt.

L'agressora, Uma Shankari, és coneguda per la seva feina com a funcionària de la Junta d'Electricitat de Karnataka (KEB) a Attavar. Després de la denúncia interposada per la filla de la víctima, Shankari va ser detinguda i enfrontarà les conseqüències legals dels seus actes.

També s'ha revelat que l'espòs de l'acusada treballa a l'estranger, cosa que ha afegit una capa de complexitat a aquest tràgic episodi. Segons els informes mèdics, Suvarna va patir múltiples ferides durant l'atac, inclosa una lesió al cap al caure sobre un sofà de fusta.

La difusió del vídeo ha generat un profund impacte a la comunitat local, despertant un clam generalitzat per mesures més estrictes pel que fa al benestar de la gent gran i la prevenció de la violència domèstica.

Els usuaris d'Internet han expressat la necessitat urgent d'una acció contundent per part de les autoritats per garantir la protecció dels més vulnerables a la societat.

La comunitat espera que aquest incident no només condueixi a la recerca de justícia per a la víctima, sinó també a un canvi significatiu en la manera com s'aborda i preveu l'abús cap als ancians a la societat.