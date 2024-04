VÍDEO: Un camió sense conductor circula per la M-11 mentre es crema

per Helena Celma

Un incident ha sacsejat la tranquil·litat de la M-11 de Madrid dimarts passat, quan un camió s'ha avariat i s'ha convertit en un perillós projectil en flames... tot plegat sense la presència d'un conductor al volant.

Els fets van tenir lloc cap a les quatre de la tarda, quan el vehicle s'unia a la M-11 des de la M-30.

En un gir sobtat del destí, el camió es va aturar abruptament i ràpidament es va veure embolicat en flames, desencadenant el pànic entre els presents.

Imatges captades per testimonis mostren el camió avançant sense control al llarg de la via fins que finalment es va aturar en una rotonda sota el pont del carrer Arturo Soria.

L'escena era impactant, amb el foc devorant el vehicle i la cabina, mentre s'allunyava de tot control humà.

En un intent desesperat per contenir la tragèdia, un testimoni va intentar sufocar les flames amb un extintor.

Tot i això, els seus esforços van resultar en va, ja que l'incendi va guanyar força i es va propagar ràpidament per tot el camió.

La ràpida intervenció d'un cotxe patrulla de la Policia Nacional, que va presenciar el caos, va ser crucial.

Ells van alertar els serveis d'emergència de la capital, que van respondre immediatament enviant dos equips de bombers de l'Ajuntament de Madrid per contenir el foc.

Quan les flames van ser sufocades, els equips de rescat van realitzar una recerca exhaustiva al camió.

Afortunadament, van confirmar que no hi havia ocupants al seu interior, ni tan sols un conductor, cosa que va eliminar el risc de víctimes humanes com a resultat de l'incident.

Tot i que l'escena va ser esfereïdora, la ràpida acció dels serveis d'emergència i l'absència de ferits són motiu d'alleujament enmig de la tragèdia.

Tot i això, l'incident serveix com un recordatori dels perills potencials que poden sorgir a les carreteres, fins i tot en circumstàncies aparentment quotidianes.