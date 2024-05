VÍDEO | Espectacular incendi d'un autobús a la Gran Via de Barcelona

per J.C. Meneses Montserrat

Espectacular incendi d´un autobús a Barcelona. Els Bombers de la capital catalana han extingit aquest dimarts cap a les 15.00 hores l'incendi d'un autobús a la cantonada de Gran Via amb el carrer Marina, davant de la Monumental.

Segons han informat els Bombers de Barcelona en un apunt a 'X' recollit per Catalunya Press , no hi ha persones ferides i "s'està gestionant la retirada del vehicle".

L'incendi de l'autobús privat, de l'empresa Moventis, ha provocat una gran columna de fum negre i s'han fet desviaments de trànsit a la zona i fins al lloc.

De moment, no se sap el motiu que podria haver provocat l'incendi.

A continuació, podeu veure les imatges del succés:

Han confinat els veïns

Als primers moments de l'incendi, al voltant de les 14 hores, s'ha produït una forta columna de fum que es podia veure des de lluny. Per això, els Bombers han confinat els veïns dels edificis propers a la intersecció de Gran Via amb el carrer Marina.

Els veïns han estat amb les finestres tancades fins que faltava un quart d'hora per a les 15.00 hores, quan els Bombers han pogut controlar l'incendi i, per tant, desactivar l'alarma.

Afectacions al transport públic

L'autobús està sent retirat del lloc pels tècnics de neteja de l'Ajuntament de Barcelona, però de moment segueix i continua provocant afectacions al trànsit. Segons confirma Betevé, les línies d'autobús H12, V21, X1, 6 i 7 han hagut de modificar-ne el recorregut, i seguirà així fins que l'autobús sigui retirat.

Altres incendis de vehicles a Barcelona

L?últim succés relacionat amb l'incendi d'un cotxe a la capital catalana es va produir aquest dilluns 23 de maig. Segons van publicar diversos mitjans, un cotxe es va incendiar al quilòmetre 5 de la Ronda Litoral de Barcelona, als voltants de la Zona Franca. Però per la mida del vehicle no va ser tan espectacular.

Segons recull Betevé, aquest 5 d'abril també s'ha incendiat un altre automòbil a l'interior de la ronda de Dalt, a prop de la plaça de Borràs. Aquest incident va deixar dues persones ferides.