VÍDEO | Espectacular incendi a una nau industrial de Lliçà de Vall

Els Bombers de la Generalitat han informat aquest dijous a la tarda que s'està produint un incendi a una nau industrial de Lliçà de Vall.

Segons informa el cos d'emergències a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-, l'incendi s'està produint al carrer dels Xops. Han rebut l'avís a les 16.14 hores.

Dins la nau estan cremant palets amb material de plàstic.

Hi ha almenys 14 dotacions de bombers al lloc, que treballen al flanc dret i "actuen amb línia d'aigua al flanc esquerre i a l'interior de la nau".

A continuació, podeu veure les imatges de l'incendi:

Així serà la campanya forestal del 2024

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, acompanyat de comandaments del cos de Bombers de la Generalitat, Agents Rurals i Protecció Civil, ha presentat aquest matí el dispositiu de la campanya forestal dʻaquest any.

El conseller Elena ha destacat que “afrontem una campanya extremadament complexa, que no és conjuntural, no és una cosa que patim de fa una setmana ni uns quants mesos i que té una conseqüència severa”.

Pel que fa a la campanya forestal, el titular d'Interior ha afirmat que “els cossos de seguretat i emergències estan amb molta força i amb molts mitjans: 240 nous Bombers de la Generalitat, 124 nous agents rurals i aquest any amb un reforç de 471 efectius a diferents llocs operatius del cos de Bombers a més de la renovació de les flotes de vehicles”

Elena ha anunciat que “tindrem més mitjans aeris per ajudar i coordinar els incendis forestals. Apostem per la millora dels centres de comandaments, més capacitat estratègica i un nou Pla Alfa per monitoritzar els nivells de perill i millorar la prevenció”.

El conseller ha advertit que "la Campanya Forestal d´aquest any serà difícil perquè encara que hi ha hagut pluja, no podem estar tranquils i per això posarem els recursos i mitjans a totes les necessitats que vagin sorgint".

Elena ha tancat la seva intervenció, fent una crida a la prudència a la ciutadania "per ser capaços de cuidar el nostre entorn natural, hem tingut uns primers mesos de l´any més tranquils que l´any passat, però no podem relaxar-nos, hem de ser prudents".