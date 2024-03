VÍDEO: Un home es baralla contra desenes de dones durant una marxa del 8M

per Redacció CatalunyaPress

Un home es va enfrontar a desenes de dones durant una marxa dels drets de les dones, amb motiu del 8M. L'home, que va intentar passar per mitjà de la manifestació amb la motocicleta, va ser obligat a retrocedir, fet que el va fer enfadar.

Sense cap justificació, l'home va començar a enganxar diverses de les dones que hi eren presents, fet que va començar una baralla amb desenes. L'home va deixar enrere la moto, la qual va ser embrutada i magollada per algunes de les dones, prenent la justícia per la seva pròpia mà.

Les escandaloses imatges de la marxa de Mèxic encara evidencien les conductes masclistes de molts homes.