VÍDEO | Horror a Campanar (València): Un incendi devora un edifici de 14 pisos

per J.C. Meneses Montserrat

Un incendi de grans proporcions està arrasant aquest dijous a la tarda part d'un edifici de 14 plantes al barri de Campanar, a València.

El foc està generat una gran columna de flames i una densa fumera que afecten diverses plantes de l'edifici, situat entre Mestre Rodrigo i Poeta Rafel Alberti, segons es pot contemplar en imatges difoses per xarxes socials.

EL 112 ha mobilitzat deu dotacions de bombers municipals, dues SAMU i un SVB fins al lloc de l'incendi, que sembla que s'ha originat en un quart pis de l'immoble i s'ha estès a la resta de l'edifici, segons ha informat Emergències al compte de X (abans conegut com a Twitter).

El Govern trasllada a la UME

El Govern ha activat el desplegament de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per a l'incendi de València que prèviament havia sol·licitat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana, segons han confirmat fonts de Defensa.

En concret, Defensa ha activat el Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM III), que es troba ubicat a les instal·lacions que UME té a la Base Militar Jaume I, al terme municipal de Bétera (València)

Tant el personal de servei com el que no ho estava, tot el material antiincendis, motobombes i un dispositiu sanitari s'han posat a disposició de l'incendi.

Els polítics reaccionen a l'incendi

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha expressat estar "consternat" amb l'incendi que s'ha desfermat a València i ha assegurat que ha parlat amb el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, i l'alcaldessa de la ciutat, María José Catalá , per "conèixer de primera mà la situació i oferir tota l'ajuda que calgui"

"Consternat davant el terrible incendi en un edifici de València", ha assenyalat en un missatge a la xarxa social X, que ha recollit Europa Press, en què també ha traslladat la seva solidaritat "a totes les persones afectades i el reconeixement a tots els efectius d'emergència ja desplegats al lloc".

En aquest sentit, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat que està "pendent" i seguint "amb molta preocupació" el "greu incendi" que s'ha desfermat en un edifici de 14 plantes al barri de Campanar a València .

"Tot el meu suport i confiança als bombers, als Cossos de Seguretat que treballen al lloc ia cadascun dels professionals que s'estan incorporant per ajudar", ha escrit Feijóo en un missatge que ha publicat a la xarxa social X.

També el president de la Generalitat, Carlos Mazón, s'ha mostrat "consternat" per l'incendi declarat aquest dijous a la tarda en un edifici del carrer Mestre Rodrigo de València i ha indicat que segueix les actualitzacions dels fets "amb molta preocupació" ".

En un missatge a xarxes socials, el cap del Consell ha escrit: "Consternat per les primeres informacions que ens estan arribant de l'incendi a Campanar. Seguim les actualitzacions amb molta preocupació".

Per part seva, Catalá ha demanat als veïns que no s'acostin a veure l'incendi que està afectant un edifici al barri de Campanar per facilitar la feina dels equips d'emergències mobilitzats.