VÍDEO | Una mare desapareguda és trobada morta dins una pitó de 5 metres

per Redacció CatalunyaPress

Una dona va ser trobada morta dins del ventre d'una serp després que aquesta se l'empassés sencera al centre d'Indonèsia, va dir dissabte un funcionari local, i almenys la cinquena persona va ser devorada per una pitó al país des del 2017.

El marit de Farida, de 45 anys, i residents del llogaret de Kalempang, a la província de Sulawesi del Sud, la van descobrir divendres dins de la pitó reticulada, que feia uns cinc metres.

La mare de quatre fills va desaparèixer dijous a la nit i no va poder tornar a casa, cosa que va obligar a iniciar una recerca, va dir a l'AFP el cap del poble, Suardi Rosi.

El seu marit "va trobar les seves pertinences... el que el va fer sospitar. Els vilatans llavors van registrar la zona. Aviat van veure una pitó amb un gran ventre", va dir Suardi.

"Van acordar obrir l'estómac de la pitó. Tan aviat com ho van fer, el cap de Farida va ser immediatament visible", va explicar.

Encuentran a mujer en el interior de una pitón en Indonesia

Farida va ser trobada completament vestida dins de la serp.

El vídeo gràfic publicat per TMZ semblava mostrar a la serp sent oberta en una àrea boscosa, mentre que més imatges publicades pel Daily Mail semblaven mostrar el cos de la dona sent transportat en una manta al costat dels vilatans angoixats.

Altres incidents similars en els darrers anys

Les pitons reticulades agafen les preses amb dotzenes de dents afilades i corbes i després les espremen fins a matar-les abans d'empassar-se-les senceres. Estan molt esteses a Indonèsia i altres parts del sud-est asiàtic i se sap que mengen micos, porcs i altres mamífers.

Els informes humans assassinats per pitons són extremadament rars, però diverses persones han mort a Indonèsia en els últims anys després de ser empassades senceres per pitons.

L'any passat, els residents del districte de Tinanggea, al sud-est de Sulawesi, van matar una pitó de vuit metres, que va ser trobada escanyant i menjant-se a un dels agricultors d'un llogaret.

El 2022, una dona a la província indonèsia de Jambi va ser assassinada i empassada sencera per una pitó, va informar la BBC, citant mitjans locals.

El 2018, una dona va ser trobada morta dins d'una pitó de set metres a la ciutat de Muna, al sud-est de Sulawesi. Les autoritats van dir que la víctima, Wa Tiba, de 54 anys, va desaparèixer mentre revisava el seu hort a prop del llogaret.

El 2017, un agricultor de Sulawesi Occidental va desaparèixer abans de ser trobat devorat viu per una pitó de quatre metres en una plantació de palmell setrill.