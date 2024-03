VÍDEO: El moment viral en què una dona es queda penjada de cap per avall a la persiana

per Helena Celma

Un incident còmic captat per les càmeres de seguretat ha deixat la gent sorpresa i rient a riallades a Pontypridd, Gal·les del Sud. Anne Hughes, una netejadora de botigues de 71 anys, es va convertir en el centre d'atenció quan va quedar atrapada als porticons d'una botiga sense llicència de Best One.

Les imatges mostren Anne elevant-se diversos metres a l'aire mentre intentava obrir els porticons amb un carret a la mà, quan sobtadament el seu abric es va enganxar a l'estructura.

Amed Akram, el gerent de la botiga, va córrer a ajudar-la quan es va adonar de la situació, tancant els porticons i rescatant-la amb seguretat.

Amed va comentar sobre l'incident, expressant el seu alleugeriment que Anne no resultés ferida i destacant-ne el bon humor davant la situació. Després que el clip es compartís en xarxes socials, ràpidament es va tornar viral, acumulant milions de reproduccions i milers de comentaris de persones que es van divertir amb l'ocurrència.

El vídeo, que es va compartir a TikTok i altres plataformes, va generar una onada de rialles i comentaris hilarants, convertint Anne en una sensació a internet. La botiga fins i tot es va sumar a la diversió en publicar el vídeo amb un toc humorístic a les seves xarxes socials, afegint encara més entreteniment a l'episodi.