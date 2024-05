VÍDEO | Quatre noies enganxen una brutal pallissa a un taxista a Santa Coloma de Gramenet

El sindicat de taxistes Élite Taxi ha difós les imatges d'una brutal agressió a un taxista per part de quatre noies joves. L'associació de treballadors lamenta que es produeixi una "nova agressió a un taxista" en una publicació a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- recollida per Catalunya Press.

"Avui ens aixequem amb un nou succés la matinada passada", comença relatant l'associació Élite Taxi. "Quatre noies agredeixen un company que s'intenta defensar com pot", afirmen, adjuntant el vídeo del succés.

A Elit Taxi desconeixen els motius que poden haver propiciat aquesta agressió, però asseguren que "poc importen quan quatre persones intenten linxar-ne una altra".

El sindicat de taxistes advoca per la instal·lació de càmeres de seguretat als vehicles per evitar aquest tipus d'agressions: "Què hauria passat si aquest taxi portés incorporades les càmeres de vigilància? Que cadascú pensi el que vulgui però l'única veritat és que el taxista està molt desprotegit, especialment a les nits on sembla que està de moda agredir-nos", sentencien al comunicat recollit per Catalunya Press.

Alhora, condemnen "tot tipus de violència vingui d'on vingui" i demanen que "tot el pes de la justícia caigui sobre aquestes inconscients que no es queden contentes de donar-li una sobirana pallissa sinó que també s'acarnissen amb la seva eina de treball"

A continuació podeu veure les imatges de la brutal agressió:

Xoc entre l'Ajuntament i els taxistes per les cambres de seguretat

L'Ajuntament de Barcelona s'ha oposat a la instal·lació de càmeres de seguretat als taxis. Segons el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha dit que no és "una bona solució ni la més eficaç per garantir la seguretat dels taxistes", a més de no respectar la privadesa dels usuaris que van al vehicle.

Però el consistori barceloní, de moment, segueix sense oferir solucions, mentre els taxistes segueixen demanant mesures per protegir-ne la seguretat. "Aquestes càmeres són una eina crucial per dissuadir possibles perpetradors i proporcionar proves vitals en cas d'incident", van assenyalar aquest febrer en declaracions a Tot Taxi .