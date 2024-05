VÍDEO | Un toro es cola en una platja i envesteix una dona

Una turista va viure moments de pànic quan un toro se li va acostar intempestivament mentre es trobava recollint les seves pertinences. Els fets van passar als voltants de la platja Fortuna al municipi de Los Cabos, Baixa Califòrnia Sud (Mèxic).

Víctor Manuel Torres García, coordinador operatiu de Zona Federal Marítim Terrestre (Zofemat) al municipi de Los Cabos, va comentar que a la Fortuna no té un vigilant permanent, per la qual cosa no es compta amb un reporti a detall sobre els bous que es puguin trobar per la zona. Tot i això, ha puntualitzat que els vigilants van dues vegades a la setmana per fer tasques i d'observació i de neteja.

Parlant específicament de l'incident amb el toro, va afirmar que de moment es desconeix quin és l'estat de salut de la persona involucrada.

Al vídeo es pot veure una dona intentant recollir les seves pertinences, a les quals sembla que també hi vol accedir el toro. Les persones que graven les imatges diuen a la dona, cridant, que s'allunyi, però aquesta insisteix intentant recollir les seves coses.

En un moment donat, desisteix, veient que el toro s'està posant cada cop més nerviós. És llavors quan la dona comença a retrocedir i és brutalment envestida durant uns segons, mentre els presents intenten cridar l'atenció del toro. Finalment, la dona queda estesa a terra.

A continuació, podeu veure les imatges:

Torres García va explicar que és normal el bestiar en aquesta part de la costa ja que hi ha ramaderies molt properes a la platja, per la qual cosa és freqüent trobar-los, sobretot a les confrontacions als camins. En casos particulars, com aquest, els animals poden arribar fins i tot a la platja. També és comú veure ases passejant per la zona.

En el cas dels rucs va dir que és comú que els visitants els alimentin: "No obstant, nosaltres fem la recomanació que no ho facin, per tal d'evitar que passi una situació similar a la de l'atac del toro, pel fet que un ruc pot mossegar una persona”, va sentenciar Torres García.