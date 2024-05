VÍDEO: Treuen del mar un cotxe atrapat després que el conductor fes trompos a la sorra

Un dels episodis que més està fent parlar els últims dies és el del cotxe que va quedar atrapat a la platja d'Oyambre (Valdàliga, Cantàbria) després que la persona que el conduïa es posés a fer trompes a la sorra... fent que el vehicle s'encallara.

Òbviament, la situació va obligar a l'actuació de les autoritats per retirar el vehicle, però el govern regional vol que la situació no es quedi aquí; així, ha demanat a la Guàrdia Civil que obri diligències sobre aquest episodi. La Benemèrita s'està plantejant interposar una denúncia.

COCHE ENCALLADO EN EL MAR EN LA PLAYA DE OYAMBRE, CANTABRIA

De fet, segons reporten diversos mitjans, els seus propietaris, una parella natural de la província de Palència, després de comprovar que no podien recuperar-lo, el van deixar a mercè de les onades i se'n van anar a una de les guinguetes que hi havia a la platja.

Els efectius van gestionar la col·laboració d'un particular amb vehicle pesat que, amb ells, va treure el turisme del mar i els bombers, equipats amb neoprès, es van endinsar a l'aigua per col·locar eslingues al cotxe i poder-lo extreure, traccionant amb el vehicle pesat.

"Falta de sentit comú"

La consellera de Presidència i Justícia, Isabel Urrutia, ha subratllat la necessitat de sancionar aquest tipus de conductes, ressaltant la manca de sentit comú i la importància de prendre mesures preventives per evitar la seva repetició en el futur.

Tant la Direcció General de Protecció Civil com la de Biodiversitat estan avaluant la possibilitat d'imposar sancions relacionades amb la conservació de la natura, la protecció del medi ambient i la seguretat viària.

I és que aquest incident ha generat preocupació i ha portat les autoritats a prendre mesures per evitar situacions semblants en el futur, reforçant així la importància del respecte per les normatives vigents i la cura de l'entorn natural.

Una de les millors platges càntabres

Oyambre està molt ben considerada entre les platges de la regió, fins al punt que es considera un paradís entre Sant Vicent de la Barquera i Comillas.

Molt tranquil·la a qualsevol època de l'any, disposa de diferents serveis per gaudir encara més de l'estada, sent perfecta tant per a nens com grans. Val la pena visitar-la fins i tot durant l'hivern.