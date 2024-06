El violador d'Igualada nega els fets i afirma no reconèixer-se als vídeos

L'acusat de la violació d'una noia de 16 anys al sortir d'una discoteca d'Igualada (Barcelona) la nit de l'1 de novembre del 2021 ha negat els fets i ha assegurat que no es reconeix a les gravacions de les 155 càmeres de seguretat que van estudiar els Mossos d'Esquadra per identificar-lo.

Així ho ha explicat aquest dijous durant la quarta sessió del judici davant la secció 10 de l'Audiència de Barcelona, --encara que només ha respost preguntes del seu advocat--, i ha assegurat que quan es va assabentar de l'acusació "la notícia va ser molt gran".

Ha relatat que aquella nit va sortir de festa amb uns amics i va Nadóre "bastant" i va prendre drogues, però ha negat recordar l'estona que va estar amb ells. "Em vaig discutir, no me'n recordo gaire bé per què amb un amic. Vaig seguir bevent. Estava bastant malament, no podia ni caminar", ha assegurat, i ha explicat que es va quedar adormit en un banc i que en despertar va buscar la direcció del seu casa a Google Maps perquè no sabia on era.

En ser preguntat per si en algun moment de la nit va cometre els fets, ho ha negat rotundament: "No". També s'ha referit a la jaqueta en què els agents dels Mossos d'Esquadra van trobar ADN de la víctima: "El dia que vaig sortir de festa me la vaig trobar perquè la meva la vaig perdre".

L'acusat ha manifestat que tenia "diversos problemes amb amics i familiars", motiu pel qual va començar a Nadóre sense control ia consumir drogues, encara que mai no s'ha sotmès a cap tractament per posar-hi remei.

Residència espanyola

També ha explicat que viu a Espanya des de petit i que abans d'entrar a la presó tenia una feina fixa, i ha negat tenir cap vincle amb el país d'origen, ja que la seva germana i la seva mare també viuen aquí.

En ser preguntat per si, en cas que hi hagués sentència condemnatòria, estaria d'acord amb l'expulsió al seu país o preferiria quedar-se al territori espanyol, ha respost que "preferiria complir la pena a Espanya".

L'acusat, que en aquell moment tenia 21 anys, afronta una petició de 45 anys de presó pels presumptes delictes d'assassinat i agressió sexual; i té antecedents per agredir sexualment de la seva germana petita i dues exparelles.