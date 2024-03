500.000 euros de Next Generation al projecte audiovisual de Jaume Roures a Abacus?

A principis d'aquest 2024 es coneixia que Abacus i el productor Jaume Roures havien arribat a un acord amb el Grup Enciclopèdia per comprar-ne tots els segells editorials històrics.

D'aquesta manera, els projectes editorials d'Enciclopèdia Catalana s'integraven dins un nou grup empresarial juntament amb els segells d'Abacus (Ara Llibres, Casa dels Clàssics, Inuk i Amsterdam).

A aquest nou grup també s'han integrat els interessos editorials de Jaume Roures per aconseguir junts segons Abacus, el 8% de quota de mercat en català a Catalunya, convertint-se així en el segon grup editorial en català.

En paraules de Roures, la seva participació en aquest projecte naixia de la voluntat de “garantir la continuïtat de projectes editorials històrics i de gran importància per a Catalunya”.

L'operació incorporava segells històrics com La Galera, dedicat al públic infantil; Univers, de narrativa en català; Catedral, de narrativa en espanyol; Elastic Books, de literatura per a joves; Viena, centrat principalment en la traducció de clàssics en català; Ediciones Invisibles, centrat en la traducció de clàssics en espanyol; Kaji, de màniga en català; Bridge, segell crossover, i Rata, de literatura singular.

Busca Roures recolzar-se a Abacus per tirar endavant el seu darrer projecte audiovisual?

Amb una audiència a TV3 que no acaba de penetrar a totes les llars catalanes perquè no se senten identificats amb els continguts de la televisió pública catalana, Roures segons els últims rumors recollits per Catalunyapress tindria al cap amb la seva unió amb Abacus concretar un projecte audiovisual que pogués encaixar amb aquest televident esquiu amb el procés.

El productor Roures i la llicència d'emissió lliure de 8TV

En aquest sentit, al sector cobra força una possible ronda de converses per recuperar la llicència lliure després del tancament de 8TV que va haver de tancar les seves emissions per falta d'ingressos suficients per mantenir tota la seva estructura.

Aquest projecte televisiu va morir d'èxit d'audiència, atès que competia directament amb la seva homologa pública i havia aconseguit penetrar i despestar l'interès de molts catalans que trobaven en aquesta oferta televisiva un lloc on sentir-se còmodes.

El canal privat 8TV va deixar d'emetre la matinada del 17 d'octubre del 2023, després de 22 anys en antena i després que la societat Emissions Digitals de Catalunya (Edica) declarés el seu concurs voluntari.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va aprovar per unanimitat incoar un procediment administratiu d'extinció de la llicència corresponent al canal múltiple de televisió digital terrestre amb cobertura a Catalunya el titular de la qual és la societat Emissions Digitals de Catalunya (Edica), que explota entre altres 8TV.

La decisió va ser adoptada arran de la declaració de la situació legal de concurs voluntari d'Edica, publicada al BOE, ja que aquesta és una de les causes d'extinció de la llicència previstes al contracte per a la prestació del servei, signat el 17 de setembre del 2003.

Segons la llicència, Edica explotava els quatre programes d'un canal múltiple, ocupats per 8tv, Verdi Clàssics (que també ha deixat d'emetre), Fibracat i Barça TV, encara que aquests dos darrers havien cessat les emissions els últims mesos.

A la seva resolució, el CAC va establir un màxim de 10 dies perquè la societat Edica pogués presentar les al·legacions (el termini acaba aquest dijous 19) i aportar la documentació que consideri pertinent, i va notificar també l'acord pres per unanimitat a l'administrador concursal.

Abacus concentra una subvenció de 500.000 euros dels fons Next Generation per impulsar l'educació

Entre els beneficiats dels fons europeus s'ha sabut recentment que també hi ha Abacus, tota una experta en subvencions públiques.

Cal recordar que Abacus, empresa dirigida per Oriol Soler, diuen que afí a ERC i considerat el cervell del moviment català Tsunami Democràtic segons les investigacions judicials hauria obtingut una bona suma de diners dels fons europeus.

En total s'hauria emportat prop de 500.000 euros dels Next Generation gràcies a la Generalitat, encara que aquests fons creats per la Unió Europea per injectar diners públics als estats membres per reactivar l'economia amb la crisi de la Covid-19.

Abacus Media es podria ampliar amb un projecte audiovisual català creat per Jaume Roures?

Cal ressenyar que Abacus Media és l'àrea d'Abacus que reuneix tots els mitjans del grup (un total de 17) sota un mateix paraigua, amb l'objectiu d'agrupar, ordenar i digitalitzar els continguts que es generen des de les revistes i els mitjans locals i amb la voluntat d´anar incorporant nous projectes.

En base a aquesta darrera frase de la pròpia empresa Abacus molts especulen que juntament amb el seu soci Jaume Roures se li donarà una empenta des de l'audiovisual a aquesta part d'Abacus atesa la seva gran experiència i després de la seva abrupta sortida de l'empresa que va ajudar a crear Mediapro .

I així com va fer Steve Jobs quan va ser convidat a marxar a Apple tot i ser el seu fundador, Roures potser s'està plantejat donar la seva última cabriola empresarial i demostrar-li a Tatxo Benet, sense necessitat d'usar cap correu corporatiu, perquè ell segueix amb una gran matèria gris creativa i disruptiva al panorama audiovisual català.

El dilema en tot cas, ètic, entre totes aquestes especulacions al voltant de Jaume Roures i Abacus és si amb uns fons europeus destinats a impulsar el teixit empresarial català davant del Covid-19 es pot fer realitat aquest darrer somni final.

Seguirem informant...