Acord entre Iberdrola i el BEI per a l'expansió de xarxes elèctriques a Espanya

per Redacció CatalunyaPress

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha aprovat un préstec verd de 700 milions d'euros per expandir la xarxa de distribució elèctrica d'Iberdrola a Espanya.

El primer tram del préstec, per un valor de 500 milions d'euros, ha estat subscrit a Madrid per Jean-Christophe Laloux, director general d'Operacions per a la UE del BEI i José Sainz Armada, director de Finances, Control i Desenvolupament Corporatiu d'Iberdrola .

La inversió total associada al projecte serà de 1.440 milions, els altres 740 milions seran aportats per Iberdrola.

El projecte contribuirà a incrementar l'eficiència i la resiliència de la xarxa de distribució elèctrica, facilitarà la connexió, els nous usos d'electrificació com la bomba de calor o la mobilitat elèctrica i permetrà integrar més fonts d'energies renovables a la xarxa, de manera que es accelerarà la transició energètica i avançarà en la descarbonització del sector elèctric espanyol.

El projecte també impulsarà la industrialització i el creixement econòmic i de l'ocupació a Espanya, ja que permet el manteniment d'uns 10.000 llocs de treball anuals a 12 comunitats autònomes durant tot el període d'implementació.

L'acord de finançament posa en relleu el compromís del BEI amb la cohesió econòmica, social i territorial, ja que més del 65% del total de la inversió associada es destinarà a regions la renda per càpita de les quals se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea .

El préstec de 700 milions aprovat forma part del programa d'accions del BEI per donar suport al pla REPowerEU, i donarà suport a la seguretat energètica en facilitar la integració de les energies renovables i reduir la dependència de la Unió Europea de les importacions de combustibles fòssils.

"Donar suport a la modernització de les xarxes elèctriques per facilitar la integració de noves fonts d'energia renovable és una de les prioritats del BEI inclosa al seu full de ruta del Banc del Clima", va comentar Jean-Christophe Laloux, director general d'Operacions per a la UE del BEI. "Aquest nou acord de finançament amb Iberdrola permetrà accelerar la transició energètica a Espanya, garantir un accés a una energia sostenible per a tots els ciutadans i contribuirà a l'autonomia energètica i estratègica de la UE", va afegir Laloux.

Per part seva, el director de Finances, Control i Desenvolupament Corporatiu d'Iberdrola, José Sainz Armada, ha destacat: “Gràcies a aquest préstec, la companyia podrà accelerar la descarbonització de la indústria, un procés clau per a les empreses espanyoles. Amb aquest nou finançament amb el BEI ampliem el desenvolupament de les xarxes intel·ligents a Espanya, que són essencials per facilitar la transició energètica, impulsar l'eficiència i millorar la xarxa de distribució i la qualitat de subministrament. A més a més, contribuïm a l'electrificació de l'economia ia reduir la dependència energètica del país”.

BEI i la seguretat energètica

El 2023, el Grup BEI va atorgar finançament per un valor superior als 21.000 milions destinat a la seguretat energètica a Europa.

A Espanya, aquest objectiu va arribar al mateix exercici a la xifra de 4.513 milions, que es van destinar al finançament de projectes d'energia renovable, eficiència energètica, xarxes elèctriques i sistemes d'emmagatzematge entre d'altres.

Aquestes inversions estan ajudant Europa a accelerar la transició cap a l'ús d'energies sostenibles ia reduir-ne la dependència de les importacions de combustibles fòssils.

El juliol del 2023, el Consell d'Administració del BEI va decidir augmentar fins a €45.000 milions els fons assignats a projectes de REPowerEU, el pla dissenyat per acabar amb la dependència europea de les importacions de combustibles fòssils.

El BEI també ha decidit ampliar el ventall de sectors admissibles per impulsar el finançament de la indústria manufacturera de la UE en tecnologies capdavanteres estratègiques amb zero emissions netes de carboni, així com l'extracció, el processament i el reciclatge de matèries primeres fonamentals.

Aquest finançament addicional es distribuirà d'aquí al 2027 i, en total, es preveu que mobilitzi més de €150.000 milions en inversions als sectors als quals va dirigida.

Les xarxes de distribució elèctrica, un pilar fonamental de la transició energètica

Les xarxes d'electricitat són la plataforma necessària per avançar cap a una economia descarbonitzada, que permet la integració de més renovables, l'atracció d'indústria, la mobilitat sostenible, les ciutats intel·ligents i l'autoconsum.

Les xarxes de distribució constitueixen una peça clau per fer possible iniciatives i tendències que canvien l'economia, com són la mobilitat elèctrica, la bomba de calor, l'autoconsum i les ciutats intel·ligents.

La Unió Europea ha incrementat recentment l'objectiu de consum total de renovables a Europa fins al 42,5% d'aquí al 2030, des del 32% anterior.

Per poder portar les renovables als clients ia les empreses s'estima que per cada euro que s'inverteixi en la generació de renovables, és necessari al voltant d'un euro d'inversió a les xarxes de distribució.

Iberdrola opera un dels sistemes de distribució elèctrica més importants del món, La companyia ja compta amb més d'1,3 milions de quilòmetres de línies elèctriques i més de 4.500 subestacions a Espanya, els Estats Units, el Regne Unit i el Brasil, que distribueixen electricitat a més de 35 milions de persones al món.

Compromís d'Iberdrola amb el finançament sostenible i la descarbonització del país

Iberdrola continua avançant en el compromís de sostenibilitat, basat en l'electrificació de l'economia, a través de les energies netes, i orientat a la lluita contra el canvi climàtic i la creació de riquesa i ocupació a les comunitats on opera.

Al tancament del 2023 el grup comptava ja amb finançament verd o lligat a criteris de sostenibilitat per un import superior als €54.449 milions, dels quals més de €20.200 milions corresponen a bons verds.